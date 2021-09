Doblegan al alcalde. Si algo no le tienen los policías jubilados al alcalde Jesús Estrada Ferreiro, es temor, y por eso, ante las amenazas de que los arrestará si continúan bloqueando las cajas recaudadoras, lo siguen haciendo. Ayer, tras otra manifestación realizada en el Palacio Municipal, la agrupación Guerreros Unidos logró que se les pagara a dos policías con problemas de salud y el pago les salió sin el tradicional moche. Al saber que las cajas recaudadoras estaban bloqueadas, el alcalde hizo tremendo berrinche y hasta le llamó a Yesenia Rojo para amenazarla y decirle que el bloqueo de cajas tendría consecuencias. La intolerancia del alcalde está subiendo cada vez más, pero los Guerreros Unidos aseguran que seguirán en la lucha y, si el sueño dorado de Estrada Ferreiro es arrestarlos, que lo haga, pero no los detendrá, pues no le tienen miedo. Sin duda, el mandatario municipal lo que menos tiene es tolerancia a las manifestaciones, lo mismo sean policías en activo que jubilados o las propias viudas de agentes, siempre estalla en cólera.

Destacan gestión del gobernador Quirino Ordaz. En la sesión de este martes, la diputada priista Gloria Himelda Félix Niebla defendió la gestión del gobernador Quirino Ordaz Coppel y aseguró que nadie le puede regatear que ha sido uno de los mejores gobernadores de Sinaloa, que incluso tiene asegurado un lugar en la historia local. La legisladora contrarrestó los cuestionamientos hechos por sus homólogos morenistas, liderados por Graciela Domínguez Nava, y les refirió que hoy la entidad goza de gobernabilidad política, de crecimiento económico y de un mayor bienestar, legado que habrá de dejar a Rubén Rocha Moya, añadió.

Y hablando de la actual Administración estatal, ayer el secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid Pérez, confirmó que ya pusieron a disposición del equipo de transición de Rocha Moya la información relacionada con los programas sociales, esto como parte de la revisión, y afirmó que la intención es que el próximo Gobierno sepa que los recursos se ejercieron sin algún sesgo político.

Solo una hora de clases. Quienes ayer se quejaron fueron algunos padres de familia de la primaria Hermanos Flores Magón, el mismo plantel en el que la semana pasada la autoridad educativa estatal puso en marcha las clases presenciales. Y es que los niños solo toman clases durante una hora, afirman, cuando la propuesta inicial fue que serían tres, por lo que consideran incosteable el tiempo, pues tardan más en alistar a los niños y en trasladarse al plantel. Lo que sí afirmaron es que los protocolos internos son los adecuados, pues siguen al pie de la letra el cumplimiento de la sana distancia, el uso de gel antibacterial y la presencia reducida de niños por grupo, además de programar las entradas y salidas de forma escalonada para que no confluyan tantos niños a la misma hora.

Carlos Castaños y su nueva encomienda laboral. Luego de culminar su labor como diputado federal de la 64 Legislatura, el panista Carlos Humberto Castaños Valenzuela tomó inmediatamente protesta como nuevo director general de comunicación social del grupo parlamentario del PAN en el Congreso federal, pero ahora en la 65 Legislatura. El exlegislador se dijo contento por esta nueva etapa en su carrera profesional y se pronunció en favor de una urgente necesidad de que la oposición retome un rumbo propositivo en México, pues admitió que la sociedad mexicana demanda soluciones a las principales problemáticas.

La despenalización del aborto por mandato. Integrantes feministas del colectivo Mujeres Activas Sinaloenses aplaudieron ayer que la Suprema Corte de Justicia de la Nacional aprobara la inconstitucionalidad de la penalización del aborto en Sinaloa. Ahora esperan que el Poder Legislativo en la entidad haga lo propio para contemplar este derecho de las mujeres en la ley, trabajo que seguramente tocará a la próxima legislatura local que, inicia el primer día del próximo mes.