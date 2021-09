Fallo pendiente. A tres semanas de que concluya la 63 Legislatura, los grupos parlamentarios no han llegado a acuerdos de qué comisiones encabezará cada partido político. El PRI acudirá la próxima semana al registro de sus nuevos legisladores, pero todavía falta conocer la resolución del recurso interpuesto en la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el PAN para la asignación de una diputación plurinominal, que dejaría sin su curul a Gloria Himelda Félix Niebla, actual diputada que fue incluida en la lista de representación plurinominal.

Resistencia. Los ciudadanos que están en contra del proyecto Sendero no permitirán que continúe la obra hasta que se haya resuelto el tema del amparo que interpusieron. Este día, defensores del Parque Ecológico acudirán al Congreso para cuestionar a los legisladores el porqué el Gobierno del Estado no les hizo caso en el acuerdo de que se suspendiera el proyecto y están permitiendo que continúe, cuando no estaba contemplada en el programa anual de obras. Es por esta razón que se desconoce de dónde salieron los 18 millones de pesos, aseguran, y están pensando en que se podría tratar de un desvío de recursos. Quieren saber a qué programa le quitaron para darlo al Jardín Botánico.

La voz cantante en la próxima legislatura. Hablando precisamente de la próxima bancada priista en el Congreso de Sinaloa, ya los elegidos en voz de su próximo coordinador, Ricardo Madrid, adelantaron que llevarán su propia agenda y serán una oposición responsable que privilegie los acuerdos por encima de las discusiones; sin embargo, habría que recordar que quienes llevarán la voz cantante en la próxima legislatura serán los morenistas, acompañados —se espera— de los diputados pasistas, pues hay que recordar que el grupo de Morena tendrá 20 legisladores, mientras que el PAS alcanzó ocho, y para sumarse a ellos y alcanzar los dos tipos de mayoría (absoluta y calificada) tendrán mayor oportunidad de negociación los “universitarios” que los tricolores.

Tema aborto tocará a la próxima legislatura. Y mientras se llega el final de la actual legislatura para dar paso a la número 64, el diputado Pedro Alonso Villegas Lobo, presidente de la Comisión de Equidad, Género y Familia en el Congreso Local, adelantó que serán sus reemplazos quienes realicen las adecuaciones constitucionales necesarias para no criminalizar más el aborto en Sinaloa. Y aclaró que tratar de hacerlo en la actual legislatura, que está a tres semanas de entregar la estafeta, resultaría muy apresurado, sería algo así como intentar aprobar una ley vía fast track, cuando lo que realmente se requiere es hacer bien las cosas.

Sobre este mismo tema, el dirigente estatal del PRD en Sinaloa, Marco Aurelio Vásquez López, dijo ayer que en Sinaloa urge armonizar las leyes para evitar que las mujeres sean encarceladas cuando decidan abortar de manera voluntaria.

Le dejan una ‘papa caliente’ a Estrada Ferreiro. La Administración municipal de Jesús Estrada Ferreiro tiene la importante encomienda de meter orden no solo en la vía pública, como lo ha intentado en innumerables ocasiones, sino también de corregir y buscar acuerdos para evitar que se sigan invadiendo áreas verdes en la ciudad, espacios que debieran ser pulmones ecológicos y no motivo de disputas entre personas que, con el argumento de no tener recursos para adquirir una vivienda o rentar un espacio digno, recurren a la invasión, tal como ocurrió desde hace varios años en una franja a orillas de la avenida Dique La Primavera, a la altura de la colonia Progreso, al sur de la ciudad, donde el riesgo de que un automóvil pierda el control y pueda ocasionar una desgracia es latente. Pues bien, ayer, el responsable de Inspección y Normatividad, Luis Alfonso Meza, aseguró que buscarán la forma de que los habitantes ahí instalados desalojen por propia voluntad. Ya veremos.