Que le bloquearán el paso a Estrada. Varias de las protestas que este día se realizarán en el Aeropuerto Internacional de Culiacán y en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, aquí en la capital, no serán contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sino contra el alcalde Jesús Estrada Ferreiro. De acuerdo con algunas de las personas que buscarán acercamiento con el mandatario federal, no permitirán que el presidente municipal, a quien acusan de trato déspota y haber violentado sus derechos, se muestre ante AMLO como si realmente estuviera haciendo las cosas bien, y así lo dijeron. Hay quienes aseguran que el alcalde pedirá al mandatario federal apoyo para el metrobús, en lugar de solicitarle apoyo para los pobladores que la pasaron mal durante la contingencia por la tormenta Nora. Aunque siendo un poco más realistas, los inconformes dicen que tampoco esperan mucho de López Obrador, pues en su visita anterior le solicitaron su apoyo y, aparte de no atenderlos, tampoco atendió las peticiones que le hicieron llegar a través de su equipo.

Premian por movilidad a Culiacán. Ya que nos estamos refiriendo al alcalde Jesús Estrada Ferreiro, ayer el municipio que gobierna recibió un reconocimiento en la categoría de movilidad por parte de alcaldes de México, en su onceava edición del Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2021. Previo a la ceremonia virtual, el primer edil adelantó que recibiría esta distinción, aunque no precisó quién la entregaba, quizá porque ni él está familiarizado con el organizador. Lo que sí, más tarde el Gobierno municipal boletinó que el reconocimiento fue por la implementación de la estrategia para mejorar el transporte público, específicamente en la preferencia al peatón a través de la creación de la Dirección de Movilidad, la cual está adscrita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentable. Pues será el sereno, lo cierto es que Culiacán sigue siendo una de las peores ciudades en temas de movilidad, a pesar de los esfuerzos, y en donde, por cierto, varios de los topes peatonales construidos han servido de muy poco, sobre todo, hay que decirlo, debido a la escasa conciencia de respeto hacia el peatón por parte del automovilista.

La visita del adiós. Así ha sido denominada por quienes le entienden a eso de la política a la gira que inicia por Sinaloa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que él mismo lo adelantó cuando el pasado 30 de julio encabezó en Culiacán la tradicional conferencia mañanera. Esa vez dijo que estaría por acá para inaugurar los hospitales del Pediátrico, el General de Culiacán y el Centro de Salud Urbano, antes de que el gobernador Quirino entregara la estafeta al morenista Rocha Moya. Pues así será. Hoy, el fundador y líder moral de Morena llega a Culiacán para inaugurar por la tarde estos espacios con un evento en el Pediátrico, y mañana estará por Mazatlán y Rosario, donde inspeccionará las presas Picachos y Santa María. A propósito de la buena relación que ha entablado Ordaz Coppel con Andrés Manuel, muchos se han preguntado si el mandatario estatal podría ser invitado a formar parte del gabinete federal, respuesta que el mazatleco ha evitado dar, solo ha dicho que, una vez terminado su Gobierno, se tomará un descanso; planea irse unos días al sur del país y luego concentrarse en sus negocios, pues es un próspero empresario hotelero en Mazatlán.

Ahí está el llamado. A propósito de las invasiones que suelen darse en momentos coyunturales, el director del Instituto Municipal de Planeación Urbana en Culiacán (Implan), Alberto Medrano Contreras, fue claro al señalar la necesidad de que las autoridades reaccionen de inmediato cuando se registran estas acciones irregulares, pues recordó que una vez instaladas las personas en los predios ajenos, muchas veces de riesgo, es complicado realizar un desalojo, sobre todo cuando hay niños y adultos mayores de por medio, y a ello, precisamente, se atienen quienes lideran estas acciones.