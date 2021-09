Sismo político en Sinaloa. Tremenda sorpresa causó en los morenistas de la capital sinaloense la confirmación que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo ayer desde el sur de Sinaloa sobre la invitación directa al gobernador Quirino Ordaz Coppel para que una vez que concluya su mandato –el 31 de octubre- se sume a su equipo como próximo embajador de México en España, noticia que corrió a la velocidad de la luz, generando varias reacciones a su paso en la entidad y a nivel nacional. Una de ellas fue la del propio alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien asegura haber contribuido a que el mandatario federal le tenga aprecio a Quirino, argumentó que pinta más como lucimiento, pues es por todos sabidos las críticas que el primer edil de la capital sinaloense ha hecho al mandatario priista, sobre todo cuando decidió suspender los Ceprofies. Solo que esta vez, a Estrada se le olvidó ese episodio y prefirió decir que él habla muy bien del gobernador ante AMLO porque lo ha estado apoyando durante su periodo. Eso sí, dijo, “de que es chambeador, es chambeador”.

Respeto a la decisión, pero… Otra voz que se sumó al respaldo de esta invitación es la de la diputada federal morenista, Merary Villegas Sánchez, quien este sábado dijo apoyar la decisión del presidente, pues él más que nadie tiene el pulso político del país y sabe de lo que necesita su Gobierno y el proyecto de la Cuarta Transformación, un proyecto que, dijo, está en proceso de consolidación. Lo que sí advirtió es que, aunque Ordaz Coppel se sume al Gobierno federal morenista, sus cuentas serán revisadas y si tiene que rendir cuentas, tendrá que hacerlo esté en donde esté. “Esto no es un acuerdo de impunidad”, aseguró la legisladora en referencia a la invitación y a la estima que le tiene el presidente de México al gobernador sinaloense. La morenista fue secundada por su compañera también en la Cámara de Diputados federal, Yadira Santiago Marcos, quien afirmó que una cosa es que el gobernador haya sido invitado, otra que diga que sí y otras más que esto representa un manto de impunidad para su gestión. Y advirtió también que sus cuentas serán auditadas y deberá rendir cuentas como todos, si es que se llega a detectar alguna irregularidad, pues coincidió con Merary en que uno de los principios de la Cuarta Transformación es precisamente la rendición de cuentas.

Fuera hipocresías. Quien no se anduvo por las ramas y reconoció que, aunque respeta la decisión del presidente al haber invitado a Quirino a sumarse al Gobierno federal, no la comparte, fue el legislador federal también de Morena, Juan Guadalupe Torres Navarro. Quizá habría que recordarle al diputado plurinominal que no es políticamente correcto contradecir al máximo jefe político, pues de hacerlo se corre el riesgo de un congelamiento total y que su paso por el Congreso de la Unión pase como el de mucho otros, sin pena ni gloria. No se trata de agachar la cabeza ni aceptar imposiciones, pero en estas lides de la política, más vale ir agarrando colmillo, no vaya a ser que luego necesite de los favores del gobernador y entonces sí, ni cómo hacerle.

Respaldo priista a la invitación. En la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional la noticia de la invitación al gobernador para sumarse al equipo de López Obrador cayó de buen ánimo, al menos en el discurso, y así lo afirmó ayer la dirigente estatal de ese partido, Cinthia Valenzuela Langarica, quien afirmó que es un gran orgullo que un sinaloense como Quirino Ordaz sea invitado a formar parte del Gobierno federal. “Es muestra de gran orgullo y también del gran resultado que él ha encabezado como gobernador”, añadió. Y aclaró que no les molesta que el gobernador, que está dentro del PRI, vaya a ser parte de un Gobierno morenista. Al beneplácito de Cinthia se sumó el del excandidato priista a la alcaldía de Culiacán y actual presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, Faustino Hernández, quien considera que, tratándose de un sinaloense, eso le redituará grandes beneficios a Sinaloa.