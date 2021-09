La Glorieta

El alcalde y sus tratos fallidos. Públicamente el alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro aceptó que le pagó la prima de jubilación al líder de los policías Guerreros Unidos para que se desistiera de hacer manifestaciones. Con esto el alcalde reconoce estar resolviendo los problemas de quienes se convierten en una piedrita en su zapato en busca de no tener manifestaciones en el Ayuntamiento y hacer creer que todo marcha bien. Con lo que no contaba es que el grupo de policías jubilados se hizo más fuerte y seguirán en la lucha para que les paguen su finiquito de jubilación a la cual tienen derecho. Con esto el alcalde Jesús Estrada Ferreiro demuestra que también actúa en lo oscurito. Aunque el pagarle a Ignacio Iván Durán era su obligación, al igual que pagarle al resto de los policías quienes no son responsables si el municipio tiene recursos o no, esos son temas que el alcalde siendo un buen gestor y administrador debe resolver. Con el aumento que le otorgó al personal de su confianza y que la mayoría han tenido un desempeño gris, bien podría estar liquidando a algunos finiquitos de policías. También el primer edil de Culiacán trae mucho coraje contra la líder de viudas de policías, Andrea Félix, a quien ha tratado de manera grosera en público y hasta la llamó desagradecida porque según él la ayudó a cobrar su pensión, cuando ella asegura que le pagó y bastante por sus honorarios. La mala relación que tienen las viudas de los policías con el alcalde llegó a oídos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien dejó a Rubén Rocha Moya, gobernador electo, la instrucción de que atienda este problema.

Con el pie izquierdo. Una gran cantidad de trabajadores del municipio de Navolato ya están con incertidumbre laboral, ya que aseguran que de acuerdo a declaraciones que ha dado la presidenta electa Margot Urrea es que todo aquel que nos sea de Morena va a tener que dejar el cargo. Con esto la próxima alcaldesa está empezando con el pie izquierdo, ya que si quiere tener a personal de su confianza a su lado está en su derecho, pero que no puede iniciar su administración pisoteando los derechos laborales de los navolatenses, quienes algunos solo cuentan con el empleo en el Ayuntamiento para sacar adelante a sus familias. Además, habrá que ver de dónde saca el dinero para liquidar a tantos trabajadores. Ojalá que esto solo se trate de un mal entendido, pero de acuerdo a varios navolatenses lo dice muy en serio, sin duda habrá mucho de qué hablar en Navolato en la próxima administración, ya que ahora los ciudadanos esperan que al ser la administración morenista les otorguen más recursos para tener mejores servicios públicos.

Corrupción en los hospitales. Un problema muy añejo y que no se ha podido erradicar en los hospitales del estado de Sinaloa son los presuntos actos de corrupción, abusos y excesos para basificar a familiares, amigos y recomendados de políticos, con listas alteradas de antigüedad de médicos, enfermeras, camilleros y demás personal. En vez de solucionar este grave tema los líderes sindicales y funcionarios de la Secretaría de Salud se ríen de quienes los exponen, dijo el secretario general de la Sección 18 del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud, doctor José Luis Castro Montañez. Este problema ya se le informó al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no se ha hecho nada. Mientras los recomendados de políticos, personas influyentes o protegidas por los líderes sindicales están en muchos casos ocupando plazas sin trabajar como se debe, hay miles de personas que laboran con mucha entrega en los hospitales con salarios precarios, sin prestaciones y sin la esperanza de ser basificados porque en cuanto hay un lugar disponible se les hace a un lado para acomodar a los recomendados y esta práctica ya debe terminar, pero se ve muy difícil porque está ligado a la política y al poder. También a mucho personal de los hospitales, se les debe el bono covid-19, pese a que se han arriesgado para atender a la ciudadanía, en este tema también se ha denunciando que personal recomendado pese a no estar en la primera línea recibió esta prestación.