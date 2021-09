Prometen mano dura. Así dijo el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, luego del trágico derrumbe de una parte del techo en céntrica zapatería de la ciudad, donde, por desgracia, perdió la vida una trabajadora, y dos personas más resultaron lesionadas. Ante el cuestionamiento de los medios y con la adrenalina de la tragedia encima, el primer edil advirtió que habrá mano dura en la inspección a estos negocios, muchos de ellos con más de 80 años de antigüedad. Incluso al ser cuestionado por los reporteros sobre si había antecedentes de revisión a esta construcción derrumbada y otras más por parte de Protección Civil, el presidente municipal admitió que no: “nunca lo han hecho, no vamos a echarle mentiras a nadie, ni ahorita ni antes. Es necesario hacerlo y, cuando lo ordenemos, va a haber molestias. Lo siento mucho”. Pero no solo eso, Estrada Ferreiro señaló que en el Primer Cuadro hay fincas muy viejas a las que “los propietarios les hacen falsas fachadas, pero carecen de una constante revisión”. Aseguró que Protección Civil municipal y PC estatal tendrán que hacer esa revisión, aunque también aseguró que hay una corresponsabilidad por parte de los propietarios de los establecimientos, ante lo que insistió que habrá mano dura. Ya veremos.

Se le hace bolas el engrudo al alcalde. Nuevamente los policías intentaron ingresar al Ayuntamiento para manifestarse en contra de la Administración de Jesús Estrada Ferreiro, a quien señalan de recortar los montos que por prima de antigüedad les corresponde a la hora de la jubilación. Solo que esta vez el alcalde se preparó con agentes que impidieron el paso a los inconformes, quienes terminaron cerrando el paso de la avenida Obregón, lo que trastocó el tráfico vehicular y generó molestias entre la ciudadanía.

Apunten para otro lado, por favor. Ayer, durante una manifestación de precaristas en Palacio de Gobierno, el grupo de invasores de Aguaruto, liderados por Marco Antonio García Espinoza, señalado de presunto fraude por el titular de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa (CVIVE), Noé Heredia Ayón, arremetió contra reporteras que cubrían la nota, incluida la de esta casa editorial. De forma irresponsable, las personas azuzadas por el cuestionado líder acusaron a quienes cubrían la nota de amarillistas y vendidas, señalamientos que no solo son tan falsos como las promesas de quien las orilló a invadir el predio en Aguaruto, sino que además dejan muy mal parado a este pseudolíder que, ante la falta de respaldo de parte del Gobierno estatal, intenta desquitarse con quienes les abren espacios para que se manifiesten. Con sus actitudes, estas personas no solo equivocan sus señalamientos, también fallan de objetivo; mejor deberían abrir bien los ojos y voltear para un lado, pues justo ahí tienen a quienes los está llevando por el camino incorrecto.

Siguen sin agua en Altata. Ya son al menos cuatro semanas las que habitantes y comerciantes de esta sindicatura de Navolato acumulan sin agua o con un servicio tandeado, lo que ha complicado seriamente el abastecimiento del vital líquido para las labores domésticas y para atender a los visitantes, en el caso de los comerciantes. Por un lado, el alcalde del municipio, Eliazar Gutiérrez, ha sido reiterativo en señalar que el problema obedece a la escasa cultura de pago a la tarifa de agua, lo que ha complicado a la Japan el pago de energía eléctrica, y ello ha derivado en cortes al suministro en los sistemas de suministro. Lo cierto es que, en medio de esta situación, pagan justos por pecadores, es decir, que los malapagas se llevan entre los pies a los puntuales. Incluso hay quien sostiene que el alcalde ha simulado cortes de energía o descomposturas en los sistemas de bombeo para ver si los morosos se dignan a pagar. Difícil la situación para todos, lo cierto es que ya muchos navolatenses ansían que se vaya el alcalde.