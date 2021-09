Necesitan más que discursos. Para el presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), o lo que queda de él, Marco Aurelio Vásquez, el presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro necesita ir más allá del discurso en el tema de la urgente revisión de establecimientos comerciales en el Primer Cuadro de la ciudad capital, donde predominan las construcciones históricas y otras no tanto, pero sí con más de 80 años de antigüedad. El político aprovechó la ocasión para exigir mano enérgica, tal como lo prometió el alcalde, en la investigación sobre la tragedia que le arrebató la vida a una empleada de la zapatería y dejó a otras dos personas lesionadas. La exigencia refiere la necesidad de investigar quién dio el permiso para la remodelación del negocio a un lado de la zapatería, pues existe la posibilidad, dicen, de que estas labores hayan debilitado el techo que se desplomó, aunque habrá que comprobarlo.

Los primeros golpes. Desde el sector comercial trascendió ayer que al día siguiente del trágico accidente, el área de Protección Civil municipal ya clausuró los primeros negocios debido a que sus instalaciones representan una situación de riesgo. Y aunque se le insistió al funcionario municipal, Marco Antonio Martínez de Alba, para saber los detalles de las clausuras, este no soltó prenda, lo que sí afirmó es que trabajarán coordinados con PC estatal. Ayer mismo trascendió que el edificio del accidente tiene alrededor de 100 años construido, pues, según el titular del INAH, data de 1920, lo que explica la debilidad de su estructura. Por lo pronto, ayer seguían trabajando en apuntalar el sitio del derrumbe para evitar que otras partes del techo cayeran, pues es una construcción de dos plantas y las autoridades necesitan asegurar la zona para realizar la investigación que permita determinar las causas del colapso y deslindar responsabilidades.

Corresponsabilidad. Es un hecho que los propietarios de los establecimientos en renta en el Primer Cuadro y otras zonas de la ciudad debieran ser los primeros en preocuparse que las estructuras no representen ningún riesgo para los ocupantes, seguido de los que alquilan esos espacios para montar negocios de venta, pues solo así podrían evitarse tragedias como la de este lunes. Claro que la autoridad debe vigilar que lo anterior se cumpla y, en caso de que no sea así, actuar en consecuencia, pero no esperarse a que “ahogado el niño, tapar el pozo”, como reza el refrán, pues los más afectados son precisamente las víctimas de las tragedias. Es por ello que ayer el presidente de Canaco en la capital, Diego Castro Blanco, pidió a las autoridades no solo ser más enérgicas, sino también más constantes en las revisiones a las estructuras de estos comercios, pues no se puede seguir actuando por inercia o a consecuencia de tragedias tan lamentables como la de este lunes.

Aún no deja la silla, pero varios la quieren. El gobernador electo, Rubén Rocha Moya, aún no destapa todas sus fichas sobre los perfiles que ocuparán las Secretarías a partir del 1 de noviembre en Sinaloa, pero eso sí, cada vez los “tiradores” a ocupar alguna de estas plazas se mueven más, y entre ellos hay quienes ya merodean la Fiscalía General del estado de Sinaloa, que aún ocupa el exombudsman Juan José Ríos Estavillo, quien más allá si le ha quedado a deber a los sinaloenses, aún le quedan 2 años y medio, aunque también es casi un hecho que la nueva Administración acordará con él su salida para dejar la silla a alguien afín al morenismo. Eso júrelo.

Lo cuestionable es que aún no se va el fiscal, y ya el ahomense Polo Palafox casi va y se sienta en la silla para ver si cabe. Otro de los interesados, dicen los analistas, es Óscar Fidel González Mendívil, quien ya fue fiscal general en Aguascalientes.