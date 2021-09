Desechan denuncia de excandidata. Este fin de semana el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (Teesin) declaró inexistente la denuncia que la excandidata a la gubernatura por el Partido del Trabajo, Gloria González Burboa, había interpuesto en contra del dirigente del partido, Leobardo Alcántara Martínez. En la denuncia, la fortense acusaba al hoy diputado federal en funciones de violencia política en razón de género, toda vez que, aseguraba, en la pasada campaña no le entregó las prerrogativas para sus actividades proselitistas. En su momento, la también exdiputada local por el PRI, aseguró para este rotativo que Alcántara Martínez no le había entregado un solo peso de los poco más de 6.5 millones de pesos que reportaron de gasto ante el INE, que incluso los espectaculares eran contados y que ese había sido el motivo de su renuncia a la candidatura. Pues bien, este fin de semana, el viernes, el Teesin no solo declaró inexistente tal denuncia, sino que además validó las pruebas aportadas por Leobardo en cuanto a la comprobación de 6 millones 593 mil 296 pesos como gastos de campaña en favor de Gloria. Cierto es también, que el hoy legislador federal, siendo dirigente estatal del PT no pudo acompañar a la candidata en su campaña a la gubernatura, pues él era también candidato a diputado federal en el distrito 01, aunque tampoco quiso dar su versión públicamente sobre los señalamientos que le hizo en su momento González Burboa.

Informe con sabor a despedida, así se escuchó el fin de semana el Tercer Informe Legislativo ofrecido virtualmente por la bancada de Morena en el Congreso de Sinaloa, en donde, como era previsto, las y los legisladores aseguraron estar haciendo historia y destacaron la división de poderes, pues no hay que olvidar que en varias ocasiones se enfrentaron al titular del Ejecutivo Estatal, y un momento aun recordado fue cuando en 2018 le metieron mano al proyecto de Presupuesto de Egresos para reasignar 3 mil millones de pesos, aunque también se les pasó la mano al mover recursos que por ley no se podía. Al final, en esa ocasión, llegaron a un acuerdo, pero no sin antes acudir un enviado del Gobierno estatal a explicar a los morenistas, casi con palos y bolitas, que algunas cosas que ellos proponían significaba violentar la ley. En fin, ese fue un primer tropezón. Hoy, la mayoría presumen que llegaron al Congreso a transformar el quehacer legislativo, por lo que el próximo coordinador morenista para la 64 Legislatura, Feliciano Castro, dijo ese mismo día que será un reto enorme dar continuidad al trabajo de quienes se van este 31 de septiembre. Pues ojalá no solo intenten dar continuidad, sino que además mejoren lo hecho, pues la “congeladora” está que revienta de iniciativas.

Lo que hacen las presiones. Lo crea usted o no, el director de Protección Civil estatal, Francisco Vega, aseguró ayer que en los últimos días han inspeccionado algo así como 131 establecimientos comerciales, en los que no han encontrado –también, aunque no lo crea- ninguna irregularidad que implique factor de riesgo, todo esto luego del derrumbe del techo en una céntrica y conocida zapatería, cuyo saldo fue una empleada fallecida y dos lesionados. Incluso aseguró que en lo que va de la administración estatal la cifra de establecimientos verificados supera los ocho mil. Lo que sí aclara es que el riesgo cero no existe en ningún lado, que en todos los espacios hay algún riesgo y que el trabajo de esta instancia es aminorarlos.

Más sobre riesgos. Ayer, por ejemplo, ciudadanos denunciaron una viga doblada y reventada sobre el puente Hidalgo, en el cruce de la Obregón y paseo Niños Héroes, a donde acudió el director municipal de Protección Civil, Marco Antonio Martínez de Alba, y más tarde dijo que este hecho no implicaba ningún riesgo para los automovilistas ni para los peatones, aunque admitió que la instrucción del alcalde Jesús Estrada Ferreiro era repararlo lo más rápido posible, antes de que realmente se convierta en un serio problema o genere un percance mayor, pues ayer solo fueron y retiraron el poco escombro que había caído del puente.