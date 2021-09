La Glorieta

El mundo maravilloso de Camarillo. Al ser cuestionado sobre la seguridad en Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo contesta como si todo fuera paz y tranquilidad. Mientras hay expertos en seguridad que dicen que la mayoría de las cámaras de videovigilancia no sirven, él asegura que el 85 por ciento estaba en buenas condiciones, eso dijo antes de que algunas fueran baleadas el sábado. Por cierto, al parecer, las cámaras no graban ni siquiera a los que las balean, lo que pone en duda de si en verdad servían. Hay rumores de que el secretario de Seguridad Pública estatal, Castañeda Camarillo, podría repetir en el Gobierno de Rubén Rocha Moya, pero hay muchas organizaciones y también agentes estatales que no quieren que sea así porque aseguran que solo busca beneficios para él y unos cuantos allegados. El Culiacanazo, la balacera de Bagrecitos que provocó la muerte de varias personas y el desplazamiento de todos los pobladores y la gran cantidad de desapariciones que se registran a diario son solo algunos de los eventos en donde este secretario de Seguridad ha quedado muy mal. Las fuga de reos y asesinatos en el interior del penal también lo son. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en sus informes de años pasados, en los cuales Castañeda Camarillo ya estaba a cargo, exhibieron la corrupción y autogobierno en el interior del penal de Aguaruto, pero no se ha hecho nada para combatirlo. La balacera que dejó dos muertos este sábado es algo por lo que se le debe cuestionar y él dar cuentas. ¿Cómo es posible que a los simples mortales les desbaraten la comida que llevan a sus familiares, que les “manosean” todo el cuerpo para poder ingresar y las armas nadie las detecta?, eso da la sospecha de que entran por la puerta grande.

Diputados minimizaron el hecho. Semanas atrás, el diputado Pedro Villegas Lobo estuvo denunciando las irregularidades que pasan en el interior del penal y presentó un punto de acuerdo en el que solicitaba que se exhortara de forma urgente al secretario de Seguridad Pública estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, para que atendiera las denuncias de prostitución, introducción de armas y extorsiones, entre otras problemáticas, que es un secreto a voces de que existen en el interior del penal. Los diputados votaron en contra de este punto de acuerdo, minimizando el hecho y considerando que no era una urgencia. Quien votó en contra fue el presidente de la Junta de Coordinación Política, Rosario Romero López. Ahora que hubo tres personas asesinadas, ¿qué tendrán que decir los legisladores que, por quedar bien con Castañeda Camarillo, no quisieron entrarle al tema? Pedro Lobo exige que renuncie el director del penal, pero esto sería “ya ahogado el niño, a tapar el pozo”.

Prefieren descansar. Por ser domingo, Protección Civil municipal no realizó ningún evento para conmemorar el Día del Sistema Nacional de Protección Civil. Esto los deja muy mal parados, sobre todo, cuando tienen un tema reciente en donde quedaron evidenciados de que no revisan los establecimientos de la ciudad y, por malas condiciones, un techo de una zapatearía colapsó, provocando la muerte de una mujer, hecho ocurrido en el Centro de la ciudad. Que alguien le informe a Marco Antonio Martínez de Alba que los domingos también pueden ocurrir accidentes, que los fenómenos naturales no respetan sábados y domingos.

¿Será? Presume el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, que en un encuesta en donde fue evaluado él; el secretario de Salud, Efrén Encina Torres, y el secretario de Desarrollo Económico, él fue el mejor evaluado. La pregunta es: ¿a caso tomarían en cuenta para esta evaluación a los maestros y alumnos de las escuela Nakayama y las que fueron vandalizadas y que no han recibido ningún recurso, a esos padres de familia que rogaron que en sus comunidades les pusieran una antena repetidora para poder tener acceso a internet y que no tuvieron respuesta, o a todos esos padres de familia que están inconformes porque, por quedar bien con el presidente de la República, dijo sí al regreso a clases presencial en algunos planteles educativos?