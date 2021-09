Insiste alcalde en que no hay riesgo en el puente. Para intentar mitigar la incertidumbre que entre la ciudadanía hay por una viga doblada y reventada sobre el puente Hidalgo, a la altura de la Obregón y Paseo Niños Héroes, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro insistió ayer en que no representan ningún riesgo para los peatones y automovilistas que transitan por la zona. Incluso explicó que la viga golpeada no es de soporte, es decir, no compromete el peso o la sostenibilidad del puente de concreto, sino que se trata de una estructura de seguridad, pensada precisamente en proteger de algún golpe como el ocurrido al puente. No obstante, el presidente municipal adelantó que la estructura será remplazada por otra, pero por tratarse de una viga que no es tan fácil de encontrar, ya la están buscando fuera de la ciudad, para que una vez conseguida, inicien los trabajos de reposición, lo cual, advirtió, generará algunas molestias en el tráfico vehicular y peatonal por la zona. También advirtió que estaban en la búsqueda de la unidad y la empresa responsable, pues recordó que, aunque este se dio a la fuga una vez que golpeó la estructura, en la zona hay cámaras de videovigilancia con las cuales esperan dar con el causante del daño.

Sobre aviso no hay engaño. Pues resulta que ayer, durante la realización de simulacro de sismo en el Ayuntamiento, muchos de los trabajadores no tomaron tan en serio la actividad, no al menos a los ojos del alcalde Jesús Estrada Ferreiro, quien a su fiel estilo bravucón advirtió que si para la próxima el personal se toma a juego una actividad de este tipo, los sancionará quitándoles un día de sueldo. Incluso instruyó a su equipo a que organizaran otro, pero que no difundieran fecha ni hora, para ver si para la próximo toman en serio las cosas, porque de no hacerlo no solo se arriesgarán a una sanción económica, también los podría suspender.

No hay que relajarse. Luego del zafarrancho ocurrido al interior del penal de Aguaruto, cuyo saldo es hasta ahora de tres muertos, un herido y un detenido con un arma de fuego asegurada, nuevamente se encendió la alerta roja en este centro que ha sido escenario de fugas individuales y en masa, además de fugas ingeniosas y otras ridículas, “suicidios”, masacres, fiestas, riñas, amotinamientos y un largo etcétera. Todo lo anterior ha sido puntualmente evidenciado por los medios, denunciado por presos y familiares y solo algunas reconocidas por las autoridades, a pesar de las constantes reprobadas que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha dado a este centro penitenciario. Por todo ello, el diputado local y presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso de Sinaloa, Mario Rafael González Sánchez, quien advierte un relajamiento en la seguridad en la entidad y lo atribuye a que muchos de los funcionarios encargados de estas tareas ya se ven con un pie o los dos fuera. Es por ello que hace un llamado al gobernador a que intervenga y de un jalón a su equipo, pues no es posible que quieran tirar la toalla antes de tiempo.

Caminito de la escuela… El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, adelantó ayer que están analizando la posibilidad de regresar a clases totalmente presenciales para el próximo mes, pero admitió que esto dependerá de que el alumnado, tanto de bachillerato como del nivel profesional, completen sus esquemas de vacunación, ya no solo hablar de la primera dosis, por lo que reconoce que este proceso de regreso a las aulas es análisis. Incluso aseguró que no se dejarán llevar por el color del semáforo epidemiológico, quizá no olvida aquella analogía hecha por el dirigente del SNTE sección 73, Fernando Sandoval, quien dijo que el semáforo en Sinaloa era un semáforo sandía, color verde por fuera, pero rojo por dentro. Aunque siendo realistas, en las últimas semanas han disminuido los contagios en la entidad, no así los fallecimientos, no al menos de manera considerable, por lo que las propias autoridades advierten que independientemente el color en que se encuentre el semáforo, las medidas preventivas no deben hacerse a un lado.