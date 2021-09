¿Un error el regreso a clases? El dirigente estatal del Partido Sinaloense y fuerte candidato a la Secretaría de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, insistió en que el regreso a clases en Sinaloa es un error, lo anterior, luego de afirmar que colocar a la entidad en semáforo epidemiológico color verde, a partir de esta semana que corre, es inapropiado. Y explica por qué. Según el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y empresario en el ramo de los laboratorios clínicos, la definición de semáforo verde no debió ocurrir porque aún no alcanzamos la denominada “inmunidad de rebaño” y porque los índices de mortalidad siguen siendo un peligro, toda vez que a nivel nacional este indicador es del 2 por ciento y en México es del 7 por ciento, pero en Sinaloa es del 11.8 por ciento, es decir, que de cada 10 pacientes que enferman de covid-19, al menos uno fallece. Debido a lo anterior, la sugerencia de Cuen es que, antes de regresar a clases presenciales, padres de familia y sociedad en general supervisen las condiciones de las escuelas para definir si pueden o no operar.

¿Trato desigual en el Congreso o solo percepción? A propósito del registro ayer del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Sinaloa, es oportuno señalar la atención desigual que han recibido una y otra fracción a la hora de correr el trámite, pues aunque este martes los legisladores liderados por Feliciano Castro, quienes serán pieza clave para el Gobierno de Rubén Rocha Moya, no tuvieron problema para su registro, sí estuvo restringido el acceso al lobby del Congreso. La cortesía a cargo del personal del Congreso ha sido muy distinta. Y es que, hasta hora, solo al grupo de pasistas les permitieron convertir el evento en un acto realmente político. A diferencia de ellos, el lunes a los priistas les complicaron el ingreso al Salón Constituyentes, incluso a más de un acompañante se le restringió el acceso. O fue error de logística o descuido en la atención a uno y otro grupo parlamentario.

Por cierto, trascendió que los coordinadores se reunirán el próximo 27 de septiembre para ver detalles con miras a la toma de protestas el día 1 de octubre. Incluso se prevé que los 40 legisladores locales se reúnan el día 30 de este mes en el recinto para realizar una especia de simulacro de lo que será la ceremonia.

Inspección y posible riesgo. Movidos por el trágico derrumbe ocurrido hace ya nueve días, el Gobierno municipal, a través de la coordinación municipal de Protección Civil, ordenó la suspensión de actividades en un establecimiento comercial dedicado a la venta de telas en pleno Centro de la ciudad, muy cerca del Palacio Municipal. Incluso, el titular de la dependencia, Marco Antonio Martínez de Alba, aseguró que ya llevan 28 establecimientos inspeccionados, y adelantó que el negocio clausurado permanecerá así hasta que corrija algunas irregularidades encontradas en el dictamen realizado por ingenieros estructuristas.

En esa misma línea de advertencia de riesgos, desde el Congreso de Sinaloa, el diputado Apolinar García Carrera se pronunció en contra de la planta de fertilizantes en Topolobampo, la cual, dijo, sería un riesgo en caso de algún sismo, pues considera que un fenómeno natural como este podría afectar los ductos y provocar alguna fuga que ponga en riesgo a las poblaciones cercanas.

El panismo pierde a un importante cuadro. Con la muerte del panista Francisco Solano Urías, exdiputado local, exdirigente y empresario sinaloense, el partido blanquiazul pierde a un elemento muy valioso que le ayudó a construir identidad y avanzar en el terreno de la democratización en la época del icónico Maquío Clouthier. A sus 80 años de edad, Solano Urías, quien convalecía de una enfermedad, perdió la batalla. Les deja a los panistas un espacio difícil de llenar.