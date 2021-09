Por una salida tersa de Ríos Estavillo. El próximo gobernador, Rubén Rocha Moya, reafirmó este miércoles que está buscando una salida “amable”, si así se puede decir, del Fiscal General del Estado, Juan José Ríos Estavillo, a quien por ley aún le quedan poco más de dos años al frente de esta responsabilidad, pero la intención de quien despachará en el Tercer Piso a partir del 1 de noviembre próximo es cambiarlo, pues ya no es un secreto que el fiscal, más allá del trato institucional, no la lleva bien ni con Rocha ni con el próximo secretario general de Gobierno, el magistrado en retiro Enrique Inzunza Cázarez. Es también sabido que esta posición, que podría quedar vacante en los próximos meses, ya la quieren algunos, y entre ellos suena el nombre del abogado ahomense José Luis Polo Palafox, quien preside la Federación de Abogados de Sinaloa y no hace mucho recibió un fíat notarial por parte del Gobierno del Estado, además del exprocurador general de Justicia, Óscar Fidel González Mendívil, actual titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, además de los que se puedan ir sumando en las próximas semanas.

No hay naturalización de puestos. Ya encarrerado, Rubén Rocha refirió que su administración llevará a cabo una reducción en la estructura de Gobierno y recurrirá a un programa de austeridad, es decir, reducción de gastos suntuosos. Pero eso sí, aclaró que, aunque prevé eliminar Innovación y fusionar la Secretaría de Desarrollo Sustentable con la Secretaría del Bienestar (actualmente Sedesol), tampoco pretende ir a los extremos y volver infuncional al Gobierno del Estado. Incluso afirmó que los burócratas que mueven y son el engranaje de la administración, tendrán todo su respaldo y respeto. “No podemos generarles inestabilidad”, reiteró ayer. También mencionó que a más tardar el 30 de septiembre enterará sobre su gabinete, y que, si queda alguna piscachita, ya la irá dilucidando, pero aclaró, por aquello de los aprontados, que los nombramientos están en veremos y que a nadie le ha dado un certificado de naturalización de puestos, para que quien lo quiera escuchar lo escuche bien.

Hay culebra en el agua. Lo que pretendían fuera una asamblea de mero trámite para destituir a dos integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac), un hombre y una mujer, terminó en trifulca protagonizada precisamente por uno de los que serían sentados en el banquillo, Bladimir Cebreros, quien fue uno de los encargados de encender la mecha al arrebatar a empujones al dirigente Julio Duarte Apan. La revuelta estuvo tan caldeada ayer a media mañana que fue necesaria la intervención de oficiales de Policía, quienes se llevaron a un detenido, pues en pleno zafarrancho por poco y noquean a más de una mujer que quedó en medio del conflicto. Lo curioso de todo esto es que a estas instalaciones llegaron varios personajes “invitados” que nada tenían que hacer en esa asamblea, pues no son sindicalizados, sino que además son gente que lidera grupos de invasores, entre ellos Marcos García y Miguel Ángel Urrea, gente identificada con el diputado electo Serapio Vargas, quien al momento del zafarrancho estaba muy campante en el mismo restaurante donde desayunaban Rocha y Cuen.

A misa y a vender las cañas. Acompañado por el director del Instituto Municipal de Planeación, el arquitecto Everardo Godoy Bojórquez, el alcalde de Navolato, Eliazar Gutiérrez Angulo, se trasladó ayer hasta Culiacán para anunciar un programa de ordenamiento territorial y urbano, trabajo con el que esperan beneficiar tanto a comunidades como el caso urbano en el tema del desarrollo. Esto permitirá fijar el rumbo del desarrollo del municipio sin que sus políticas estén expuestas a ocurrencias o caprichos, aseguró el primer edil. Pero también aprovechó para platicar en corto con la prensa y dejar ver su interés por sumarse al equipo de Rubén Rocha. Y aunque admite que no lo han invitado, sí dijo tener una plática pendiente con el gobernador electo, y que así se lo hizo saber el morenista.