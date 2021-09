Ven como burla la propuesta de gasto federal. Legisladores locales priistas, encabezados por la dirigente estatal Cinthia Valenzuela Langarica, señalaron ayer que la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 no solo es mediocre, sino también una burla por parte de la Federación para millones de mexicanos que necesitan ayuda para mantenerse a flote en medio de la pandemia que no termina para no cerrar sus negocios, para conseguir un empleo y hasta para reponerse de los daños que han dejado las últimas lluvias. Desde el edificio estatal del bulevar Medro, Cinthia lamentó que las prioridades del mandatario federal sigan siendo sus faraónicos proyectos como el Aeropuerto Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, mientras que, por otro lado, reduce hasta en un 94 por ciento el recurso que antes se destinaba para apoyos a las pequeñas y medianas empresas. A esta voz se sumó la de la diputada local Ana Cecilia Moreno, quien lamentó que solo el cinco por ciento del presupuesto esté dirigido al campo mexicano, mientras que programas como el de temporaleros, seguro catastrófico y mujeres rurales no reciba un solo peso de asignación.

¿Y el relevo en el PRI estatal? Ya que hablamos del PRI y su dirigente estatal, quien siendo secretaria general llegó por prelación a la presidencia cuando renunció Jesús Valdés Palazuelos, ayer trascendió que será entre el 15 y 31 de octubre cuando pueda darse el proceso de relevo de Cinthia Valenzuela, quien ya para ese entonces habrá asumido su rol como diputada local. Y aunque se han mencionado algunos “tiradores” a la dirigencia estatal, la versión es que, aunque la convocatoria saldrá y será avalada por el Consejo Político estatal del partido, será desde la cúpula nacional, controlada por Alejandro Moreno, que podrían influir para la designación del próximo presidente o presidenta. Incluso, algunos colocan como fuerte aspirante a la mazatleca y diputada federal Paloma Sánchez. No hay que olvidar que a este mismo grupo nacional pertenece el actual senador y excandidato a la gubernatura Mario Zamora. Acá en lo estatal, se ha mencionado que uno de los interesados es Sergio Jacobo. Por cierto, a Valenzuela Langarica, quien fue designada originalmente secretaria general, esa responsabilidad culmina estatutariamente hasta diciembre del 2022, y aunque asegura poder con esta responsabilidad y la de diputada, es escasamente probable su continuidad en la dirigencia.

No a un gabinete de cuotas y cuates. Para el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Estrada, el gobernador electo Rubén Rocha Moya deberá ser muy cuidadoso con los perfiles que designe en las distintas Secretarías de Gobierno, pues, de no hacerlo, correría el riesgo de formar un gabinete de cuotas y cuates. El líder albiazul no quiso opinar respecto a los perfiles que ya se han barajado para ocupar algunas Secretarías, pero sí advirtió la necesidad de que estos cargos sean ocupados por hombres y mujeres que realmente reúnan los perfiles adecuados para estar al frente de una dependencia.

Quiere que lo inviten. Quien por separado también sacó lo que trae en su ronco pecho, incluido su interés por ser invitado a la nueva Administración, fue el aún diputado local priista Jesús Armando “Kechu” Ramírez, quien no estuvo de acuerdo en que Rocha Moya haya dicho que los aspirantes a sumarse a su Gobierno que no sean de Morena, sino de otros partidos, deberán primero renunciar a su militancia, como lo hizo en su momento la excandidata a la gubernatura por Fuerza por México, Rosa Elena Millán, a quien por cierto ya invitó el morenista a integrarse a su gabinete, pero ella no le ha dado el sí. La molestia del popular Kechu parte del hecho de que, al ahora gobernador electo, de formación en la izquierda, nunca le exigieron renunciar a su militancia en el PRD para integrarlo a Gobiernos priistas, como el de Jesús Aguilar Padilla o al de Quirino Ordaz Coppel, así como tampoco al Gobierno federal de Enrique Peña nieto en su momento. Veremos si después de esta crítica, el priista es invitado al equipo de Rocha.