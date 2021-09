Negociación política de alto nivel. Dicen los que de política saben y están de alguna manera ligados a los grupos de Morena y del PAS, que el acuerdo entre el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, y el dirigente estatal del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda, para otorgarle a este último dos Secretarías en el próximo gabinete ejecutivo, no sería ‘dioquis’, pues ha trascendido que detrás de este acuerdo estaría la posibilidad de que en el Congreso Local el Partido Sinaloense le ceda un diputado al grupo parlamentario de Morena, recuerde usted que estos solo tienen 20 curules y no alcanzan la mayoría simple, pues necesitan la mitad más uno, y sin ella no podrían presidir la Junta de Coordinación Política durante los tres años de la legislatura, cuando mucho podrían presidirla uno y luego rotarla con el PAS y el PRI, pues estos últimos tienen ocho legisladores cada uno. La negociación va en ese sentido, afirman, en que Morena acomplete la mayoría simple con un pasista, así que pronto se sabrá si rinde frutos, pues como bien reza la frase: “del plato a la boca se cae la sopa”.

Sin agua de nuevo. Donde no encuentran su suerte es en la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato, donde nuevamente hay muchas familias que se han quedado sin suministro de agua potable. Y no solo eso, tampoco llega a todos los vecinos el abastecimiento que realizan algunas pipas. El problema, ya se sabe, es generado por la alta morosidad que padece la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato (Japan), lo que le ha complicado cubrir los pagos ante la Comisión Federal de Electricidad, y esta, sin miramiento alguno, deja sin energía los sistemas de bombeo. Aunque también hay denuncias en contra del alcalde Eliazar Gutiérrez Angulo, por supuestamente fingir cortes de energía y desperfectos en estos sistemas de bombeo para presionar a los ciudadanos a que se pongan al corriente con los pagos atrasados, el problema es que en estos arrebatos se lleva entre los pies a personas que como la señora María Gálvez Piedra sí están al corriente. Además, debe haber varios casos que como esta señora son de la tercera edad y con enfermedades crónicas, en este caso hipertensión y diabetes, y no puede salir a buscar agua, por lo que de ser cierta la treta de fingir fallas, no solo se deja sin agua a personas extremadamente vulnerables, sino que además se pone en riesgo su salud.

Quizás no son las formas. Este fin de semana, vendedores asentados en un amplio espacio de la vía pública a orillas del parque del fraccionamiento Canaco buscaron al alcalde Jesús Estrada Ferreiro para pedirle su apoyo ante el riesgo de ser desalojados, pues así les ha sido notificado, lo que dio pauta al primer edil para que no solo dijera que él no tiene por qué reubicarlos, sino que además argumentó, en ese tono que pareciera que siempre anda molesto, que él ni el Ayuntamiento pusieron ahí en ese sitio a los vendedores y por eso no tiene por qué reubicarlos. En realidad, tiene razón, no está echando mentiras, el problema es que quizás el tono no ayude mucho, pues para todo hay formas. Y aunque el hecho de decir que platicará con ellos muestre un poco más de apertura, no se advierte una respuesta satisfactoria para los vendedores, pues el propio alcalde confirmó que no solo invaden banqueta y el arroyo de la calle, sino que además generan un caos vial en la zona. Ya con eso advirtió lo que viene.

Un consejo de a gratis. Para el expresidente del Colegio de Ingenieros y el representante de la CMIC en Sinaloa, Juan Carlos Meza y José Ángel Carrillo, respectivamente, las construcciones en la ciudad, sobre todo los edificios históricos, no deben modificarse sin la asesoría de especialistas en temas de ingeniería civil, estructurales y de carga, pues es muy común que sean los dueños o quienes alquilan estos espacios quienes encargan esta labor a albañiles, y al final ocurren desgracias como la del pasado 13 de septiembre.