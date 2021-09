Más vale cerca que… Así lo afirmó ayer el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, al referirse a la integración a su gabinete de personajes, como el exdelegado de programas del bienestar, Jaime Montes Salas, el exsúperdelegado que será el próximo secretario de Agricultura, pero que durante el proceso interno en Morena apoyó abierta e infructuosamente las aspiraciones del alcalde mazatleco, Luis Guillermo ‘El Químico’ Benítez, o del propio dirigente estatal del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien es valorado para Salud, aunque aún no está definido, advierte Rocha. Y es que, al tenerlos como subordinados a ambos, el morenista, quien admite haber vivido más complicaciones en la definición de su candidatura que en la elección misma, los tendrá a la vista y bajo sus reglas, incluso sin posibilidad de un cogobierno como lo advertía Cuén luego de las votaciones, y si alguno se le sale del redil, pues podría ser su debut y despedida como secretarios. Así que atentos. Lo que tampoco olvida, dijo Rubén Rocha, es que la alianza con el PAS es una estrategia que abona a la gobernabilidad de Sinaloa.

Al rescate de la izquierda histórica. El próximo gobernador adelantó que su gabinete no solamente será paritario (mitad mujeres y mitad hombres), incluyente y diverso, también será de personajes con perfiles morenistas que le permitan rescatar a la izquierda histórica, esa que lo apoyó en sus anteriores búsquedas de la gobernatura (1986 y 1998), así como a quienes desde 2006, apoyaron al ahora presidente Andrés López Obrador en su primera campaña por la primera magistratura del país. Y entre esos personajes rescató a Tere Guerra, en quien reconoce a una mujer con identidad, reconocimiento e interlocución entre el gremio feminista, o a la propia María Inés Pérez Corral, una de las fundadoras de Morena que nunca ha recibido una oportunidad, pero que en su administración será subsecretaria del Bienestar. Y aunque el empresario Javier Gaxiola Coppel no es morenista, le ayudará en esa interlocución con el sector empresarial.

Desprecia secretaría. De cara a la configuración de su gabinete, donde Rubén Rocha Moya admite que aún le falta redefinir cinco secretarías: Administración y Finanzas, Transparencia y Rendición de Cuentas, Turismo, Salud y Pesca, el próximo gobernador aclara que ya tienen prospectos para ellas, pero aún los sigue valorando. Lo que sí aclaró es que no aceptará condicionamientos ni imposiciones, que él es quien hace los ofrecimientos, por lo que, si alguien no ve cubiertas sus expectativas con el ofrecimiento que él les planteé, son libres de decir que no, como lo hizo Aurelia Leal al ofrecerle la secretaría de Pesca cuando ella aspirada a la de Agricultura. Y ya entrado en carrera, el morenista les mandó decir a quienes aún andan apuntados y muy activos intentando pelear la silla en Agricultura, que si es pasión que se les borre.

Buscan chamba. Por lo pronto, ya hay varios que coquetean con quien pueden y aprovechan cualquier oportunidad para intentar llegar al oído del próximo gobernador o, cuando menos, de alguien cercano a él, esto para ver si se cuelan a la administración, ya no en puestos de primer nivel, sino en posiciones de segundo y tercer nivel. Y en la lista puede usted apuntar al casi exdiputado priista, Jesús Armando Kechu Ramírez, quien, si pensó que reclamando al morenista la exigencia de renuncia a cualquier partido que no sea el suyo si aspiran a entrar a su gobierno, se equivoca de estrategia. También el alcalde de Navolato, Eliazar Gutiérrez, quien en prácticamente un mes se quedará sin trabajo, busca que Rocha lo invite, aunque antes debería buscar solución al tema de agua que tanto escasea en varias comunidades; o el diputado petista Mario Rafael González, quien hizo de su tercer informe un evento de elogios para los morenistas, con quienes protagonizó varios enfrentamientos.