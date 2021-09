Momento incómodo para el alcalde. Hincado y con una colorida cartulina en mano para exigir al alcalde Jesús Estrada Ferreiro el pago del finiquito a policías jubilados, pero sin descuento o “moche”, como ellos le llaman, así permaneció por varios minutos dentro de catedral y a unos metros del presidente municipal y su esposa el líder de los policías jubilados, Ignacio Iván Durán, a quien, en apoyo, el propio sacerdote que oficiaba la misa por el 490 aniversario de la fundación de la ciudad de Culiacán le dijo al manifestante: “échale ganas para que les paguen”. Lo que no se sabe es si el representante de Dios en la tierra se lo dijo en tono sarcástico, a sabiendas del trato que han recibido del primer edil, o fue en apoyo y a manera de motivación para que no abandonen esa lucha. Lo que sí se sabe, porque así lo narraron testigos, es que cuando Estrada Ferreiro vio al líder de los agentes jubilados, hizo intentos por retirarse del recinto, pero su esposa lo animó a que no lo hiciera.

Congreso local, epicentro político. La política en la capital sinaloense vivirá dos momentos interesantes este día. Esta mañana, en el Congreso local los integrantes de la 63 Legislatura realizarán su última sesión, extraordinaria, en la que discutirán y aprobarán, adelantaron, la legalización del aborto (homologación al sistema federal por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) y la Ley Ganadera de Sinaloa, tema que mantiene enfrentados a los integrantes de la Unión Ganadera Regional (UGR) con los diputados morenistas que avalan esta propuesta. Sin duda, dos temas que generan controversia. Desde media mañana se esperan movilizaciones de grupos feministas a las afueras del Congreso local, pero también de integrantes provida, estos últimos que se oponen a la legalización del aborto. Y, por otro lado, estarán seguramente los agrupados en la UGR, quienes han sido acusado por la diputada Graciela Domínguez de asumir funciones que competen solo al Gobierno del Estado, como una especia de “cuota” para el registro de sus hatos a los pequeños ganaderos, pero a casi 100 pesos por cabeza, lo que para la morenista es un abuso si se toma en cuenta que en otros estados se les cobra entre 16 y 17 pesos.

Diputados entrantes ensayarán ceremonia. Ahí mismo, en el Congreso estatal, estarán los diputados que integrarán la 64 Legislatura para ensayar el protocolo que realizarán mañana durante la ceremonia oficial de su toma de protesta, a la que se espera asistan el gobernador Quirino Ordaz, el mandatario electo Rubén Rocha Moya y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo López Chávez, además de los 40 legisladores y hasta dos invitados de cada uno de ellos. Desde el Congreso han dicho que el recinto cumplirá con los protocolos sanitarios. De una capacidad que tienen de hasta 750 asistentes, solo entrará una tercera parte, es decir, 250, entre quienes estarían también representantes de partidos políticos y de los sectores productivos.

La conferencia de Rocha Moya. Y mientras en el Congreso de Sinaloa los diputados realicen su sesión del adiós, en conocido hotel de la ciudad el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, dará una conferencia ante los medios. Se espera, como él mismo lo adelantó en reciente reunión con directivos y editores de grupo EL DEBATE, que no oficialice aún al que será su gabinete ejecutivo a partir del 1 d noviembre, sino, más bien, confirme al grupo que se encargará de la entrega-recepción con la Administración que aún encabeza el priista Quirino Ordaz Coppel, y en el que, sin duda, están algunos perfiles que serán parte de su Administración.

Adiós a Sedesol. Quien de plano tiene hasta hoy para entregar la Secretaría de Desarrollo Social, es el diputado local electo Ricardo Madrid Pérez, quien mañana tomará protesta como diputado y asumirá la coordinación del grupo parlamentario.