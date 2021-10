Rocha no tiene acuerdos con nadie, dice. Justo ayer el mandatario electo se llevó los reflectores durante la presentación de su equipo de Enlace, el cual se encargará del proceso entrega-recepción con la actual administración. Este grupo es liderado por Enrique Inzunza, quien durante todo el mes de octubre liderará a otros nueve perfiles, varios de ellos candidatos a secretarías, por lo que, aunque Rocha no les pague por esta tarea, más que saldado quedará el compromiso cuando les dé posesión en su gabinete. Por lo pronto, ayer mismo aclaró Rubén Rocha que no todos los integrantes de este equipo serán secretarios, también adelantó ni los que ya han sido mencionados como futuros secretarios están seguros, y entre ellos cuente a Héctor Melesio Cuen, pues aclaró que no tiene acuerdos firmados con nadie, aunque luego recompuso que el exrector será parte de su gabinete porque así lo ha decidido él. “No estoy negociando con él ni con nadie, si yo invito a los compañeros del PAS es porque yo quiero. Yo no tengo ningún compromiso firmado con nadie. Me gusta integrar un equipo incluyente, no necesito acuerdos para integrar a quienes considero me ayudarán a gobernar”, explicó.

Llamado a no andar de alborotados. Aprovechando los reflectores y ante los cuestionamientos de la prensa, el mandatario electo, Rubén Rocha Moya, admitió públicamente que entre él y el gobernador Quirino Ordaz hay un acuerdo para la salida del fiscal estatal, Juan José Ríos Estavillo, algo que ya habíamos adelantado en este espacio. Pues bien, Rocha aseguró que será un cambio sin problemas, pero se deberá seguir un proceso. Eso sí, aclaró, no necesariamente el relevo será un hombre, pues podría ser una mujer. Incluso cuando le preguntaron si estaba considerando para este relevo al ahomense Polo Palafox o al exprocurador Óscar Fidel González Mendívil, Rocha reiteró que piensa cumplir con el tema de la paridad, por lo que no hay que descartar la llegada de una mujer. Y sí, para esta responsabilidad hay quienes apuestan que podría ser Sara Bruna Quiñónez Estrada, la llamada jueza de hierro.

Graves acusaciones. Más allá de las pasiones y polarización que genera la discusión del aborto en Sinaloa, los señalamientos hechos ayer por los legisladores de Morena, quienes afirman haber sido amenazados por comulgar con la legalización del aborto que les ha sido mandatada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son realmente preocupantes, pues afirman que provienen de simpatizantes con grupos Provida, religiosos e incluso ligados al PAN y al PRI, versiones que de ser ciertas deberían denunciar y probar ante las autoridades. No hay que olvidar que esto mismo ha ocurrido cuando en años anteriores se tocaron temas polémicos con la legalización de los matrimonios igualitarios. Pues bien, sobre este mismo tema, ayer el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, consideró acertada la decisión de aplazar el tema, pues afirmó que hay algunas particularidades de la orden de la SCJN que no tienen muy en claro, pero reiteró que será la próxima legislatura quien sacará adelante el tema. Por lo pronto hoy, durante la toma de protesta de los legisladores de la 64 Legislatura, se prevé que feministas y Provida se manifiesten de nuevo, unos a favor y otros en contra.

¿Omisión en asignación de plazas? Las acusaciones de opacidad en las asignaciones de plazas a maestros por parte del gobierno estatal son acusaciones que deben ser probadas, dijo ayer el líder de esta sección sindical, Edén Inzunza, quien de entrada tiene razón, pero lo que no puede eludir, por más buena relación que tenga con la autoridad estatal, es que esa sospecha no es de ahora, sino de años, de personas que siendo prácticamente nuevos logran basificarse, pisoteando los derechos de quienes tienen la antigüedad para merecerlo. Aunque al final de la entrevista admitió que en esas listas de nuevos ingresos abundan nombres de personas que no tienen ninguna relación con el sindicato.