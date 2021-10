Quien lo quiera escuchar bien y el que no también. Este fin de semana nuevamente el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, siguió enviando señales de que a la Fiscalía General del Estado podría llegar una mujer, y ese mensaje, aunque no lo confirmó, pero tampoco lo descartó, dicen que tiene dedicatoria para la jueza de hierro, Sara Bruna Quiñónez Estrada, a quien analistas ven como la próxima fiscal, además la ubican en el grupo afín al expresidente del Supremo Tribunal de Justicia y hoy magistrado en retiro, Enrique Inzunza, el próximo secretario general de Gobierno y el hombre más cercano a Rocha en estos momentos. Y aunque el mandatario estatal electo explicó el viernes que la designación del próximo o próxima fiscal debe seguir un proceso que al final será aprobado por el Congreso, pero a propuesta de una terna del titular del Ejecutivo, es decir, él, los que saben aseguran que la decisión ya está tomada desde ahorita, y por eso el morenista es insistente en reiterar que puede ser una mujer la que llegue a esta posición, sobre todo cuando sabe que hay varios que olfatean este hueso.

Palabras que confunden. En donde sí ya nos dejó de a ‘seis’ el próximo gobernador fue en la afirmación de haber pedido a su hija, Eneyda Rocha Ruiz, la futura presidenta del Sistema DIF Sinaloa, que tomara en cuenta a Angélica Díaz de Cuen para un cargo en esta instancia, pues hace menos de una semana confirmó de viva voz que a la Dirección General va el reconocido cirujano oncólogo Cuitláhuac González, un especialista que goza de prestigio y simpatía de muchos sinaloenses no solo por su capacidad, sino por su don de gente. Pues bien, este fin de semana el gobernador electo dijo textual que ha pedido a su hija que hable con la hoy exdiputada pasista porque es una mujer que ayudaría mucho en el DIF estatal. Sin embargo, de buena fuente sabemos que esta posibilidad no convence al dirigente del Partido Sinaloense, quien quiere una posición de mayor poder para su esposa. Veremos si al final acepta y se confirma lo que ha dicho Rocha, que él es el que hace los ofrecimientos y si alguien los acepta, bien, pero si lo desairan y encima le piden otras posiciones, pues les da las gracias.

Del otro lado de la mesa. Los diputados priistas, quienes, con excepción de esta y la legislatura anterior, no solo habían protagonizado las discusiones y el avasallamiento al interior del Congreso Local, sino que había logrado formar importantes cuadros para la discusión legislativa, esta vez tendrán que remar contra corriente para no convertirse solo en espectadores. De entrada, se antoja complicado que vayan a ser protagonistas, pues el PAS los iguala en número, pero a diferencia de ellos, estos últimos son aliados de Morena, por lo que los tricolores deberán ser muy astutos si aspiran a comerle el mandado a los pasistas. Y es que hay una puerta abierta que hasta ahora ninguno se ha atrevido abrir, y esa es la de cederle un diputado a Morena para que este logre la mayoría simple y asegure la presidencia de la Jucopo durante los tres años consecutivos, seguramente a cambio recibirían una recompensa, así que quien se anime a convertirse en ese “héroe” que los morenistas necesitan, podrían tener mayores consideraciones de parte del grupo mayoritario.

¿Desesperado por chamba? Quien de plano no se anduvo por las ramas fue el alcalde de Navolato, Eliazar Gutiérrez Angulo, quien este fin de semana dijo que él aspira a que Rocha Moya le dé trabajo, pero no solo eso, sino que quiere ser el próximo director de Vialidad y Transportes porque, afirma, tiene experiencia en esta labor. Habría que recordarle al alcalde petista, a quien por cierto ya solo le queda un mes de mando en Navolato, que Rocha ha sido muy claro en que él es el que ofrece los cargos y no acepta exigencia, así que más vale que se haga a la idea, si es que lo invitan, a que posiblemente sea otro cargo. La lista de buscachambas que andan detrás de Rocha es más larga que la ‘esperanza de un pobre’.