La Glorieta

Ni uniformes les dan. En los estacionamientos de las plazas comerciales y cerca de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se puede ver a elementos de la Policía Municipal escogiendo con diversos proveedores indumentaria o uniformes, los cuales adquieren a crédito en la mayoría de los casos. Los elementos, con el fin de portar uniformes de buena calidad y presentables, prefieren destinar una parte de sus sueldos en la compra de los mismos. En esta Administración de Jesús Estrada Ferreiro les entregaron uniformes de mala calidad, los cuales a las pocas lavadas se hicieron descoloridos o descosieron, las botas no les sirvieron y era una vergüenza traerlos. El titular de esta corporación, Mauricio García, en vez de gestionar con el alcalde Jesús Estrada Ferreiro mejores condiciones, presume ante organismos ciudadanos que sus elementos son los mejores pagados del país. A lo mejor él sí recibe un sueldazo, pero los elementos no. También presume que algunos policías tienen maestrías y doctorados, pero eso no es gracias a esta Administración. Hace tres años que a los policías no se les da un aumento salarial digno, algunos andan en patrullas que son un riesgo para su integridad y les dan los litros de gasolina contados. ¿Qué motivados pueden andar trabajando los elementos de esta corporación con tantas carencias?, además de que, si se jubilan, el alcalde no les pagará de inmediato la prima de antigüedad y, si por alguna razón llegaran a morir, sus viudas tendrán que iniciar un procedimiento legal contra el Ayuntamiento para que les puedan entregar lo que por ley les pertenece. De esta forma, ¿con qué cara se les pueden exigir resultados a los policías que han sido remplazados en algunas tareas por la Guardia Nacional y el propio Ejército si, a como van, al rato hasta van a tener que pagar para poder trabajar?

Mal servicio de agua. Sigue la Junta de Agua potable y Alcantarillado de Navolato (Japan) sin dar un buen servicio a la población, esto por la falta de pagos a la Comisión Federal de Electricidad. Este problema no se va a solucionar en esta Administración y se duda que en la próxima, ya que el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, ha reiterado en varias ocasiones que los alcaldes deberán hacer frente a la problemática de las juntas de agua potable. En Navolato, uno de los talones de Aquiles es la Japan, debido a que son muchos los usuarios que se niegan a pagar el servicio y por las tomas clandestinas. En el desespero por el mal servicio de agua potable, grupos de ciudadanos interpusieron quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero es como si no lo hubieran hecho porque este organismo autónomo ni siquiera en estos temas tan importantes reacciona. También el diputado federal Fernando García se comprometió a apoyar a los navolatenses y exponer el problema en San Lázaro, pero esto no ocurrió, y al parecer ya se le olvidó la promesa, porque se le ve pasear por el municipio y sitios en donde no hay agua, y no dice nada. Por lo pronto, los vecinos de la sindicatura de Villa Juárez irán a manifestarse este día al Ayuntamiento en espera de un respuesta, la cual muy difícil tendrán.

Secretaría de la Mujer. Sin duda, como lo aplaudió ayer el presidente del Partido de la Revolución Democrática, Marco Aurelio Vázquez López, el que todos los organismos enfocados al apoyo de las mujeres se fusionen en la Secretaría de la Mujer es buena idea. Y es que durante el paso de los años se ha observado que, por parte del Estado y los municipios, se han creado muchas dependencias enfocadas en la atención y la creación de políticas públicas a favor de las mujeres, para que tengan una vida libre de violencia, pero no hay muchos resultados. En muchos hogares, hay mujeres sufriendo violencia física, económica y sicológica, y las víctimas de estos delitos, pese a la tecnología, no saben adónde acudir a recibir ayuda. Además, en algunas de estas dependencias el trabajo que se realiza es de escritorio, cuando las mujeres maltratadas requieren más acompañamiento. Sería muy buena la Secretaría, pero que la misma funcione.