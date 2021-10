Se ‘calienta’ la sucesión en el PRI. El exgobernador Jesús Aguilar Padilla se subió con fuerza al tema de la renovación de la dirigencia estatal del PRI, pues este fin de semana fue muy claro al afirmar que no deben permitir que el Comité Ejecutivo Nacional del partido imponga una dirigencia en Sinaloa, esto en clara alusión para Alejandro “Alito” Moreno, quien se comenta tiene como prospecto a Gómer Monárrez Lara, titular del Instituto Reyes Heroles. El exmandatario estatal, quien, de acuerdo con analistas políticos, juega en la misma cancha que el gobernador Quirino Ordaz Coppel y el propio empresario Jesús Vizcarra, repitió una frase muy socorrida en coyunturas como esta al interior del Revolucionario Institucional: “Es tiempo de que el priismo vuelva a sus bases, propiciar la unidad y no permitir imposiciones”, algo que solo exigen cuando ven en riesgo el control que tienen del partido, pero que poco practican. Hay versiones que apuntan a que Aguilar Padilla podría tener interés en incidir en el próximo dirigente hombre o mujer que asuma las riendas del partido.

Respaldo a JAP. Quien también se sumó a esta petición de que, si se renueva el PRI en Sinaloa, la nueva dirigencia sea elegida por su militancia, que tenga la solvencia política suficiente ante los sectores, organizaciones y grupos políticos priistas, y no desde el CEN del partido, fue el director estatal de Protección Civil, Francisco Vega, identificado aguilarista. En sus mensajes difundidos en Twitter se refirió al proceso electoral 2024 y a la posibilidad que quienes hoy quieren pelear por la dirigencia estatal desde la Ciudad de México pudieran aspirar a tener control sobre el reparto de las candidaturas.

Hay más aspirantes. Tentativamente se espera que en la segunda quincena de octubre se inicie la renovación de la dirigencia estatal del PRI, y la señal de arranque sería la convocatoria, pero por lo pronto cada vez se suman más nombres a la lista de suspirantes, entre ellos considere usted a la exdiputada federal Érika Sánchez, quien como ventaja, dicen, tiene muy buena relación con la cúpula nacional del partido, pero también a nivel local se lleva bien con quienes mueven los hilos, lo que le ayudaría a mediar las diferencias que hay entre uno y otro grupo. Hay quienes incluso dan por sentado que el exgobernador Jesús Aguilar Padilla estaría empujando a su yerno, el extitular de Cobaes y hoy diputado local, Sergio Mario Arredondo; sin olvidar que desde hace al menos un par de meses se mencionó también el nombre de Ricardo Madrid Pérez como posible relevo, habría que esperar la señal que le dé el aún gobernador Quirino, quien le encomendó la coordinación del grupo parlamentario en el Congreso local.

La pesadilla de Estrada. Las manifestaciones y reclamos de policías jubilados, así como de las esposas de agentes que han quedado viudas y con hijos huérfanos se han convertido en una piedra en el zapato para el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, a quien eso de la paciencia y el buen trato no se le da, por lo que la advertencia que estos dos grupos hicieron ayer durante el bloqueo de calles frente al Palacio Municipal, en el sentido de que a diario se manifestarán hasta el que presidente municipal deje de descontarles el 30 por ciento a quienes se retiran y les restituya ese 30 por ciento que les quitó a quienes ya se fueron, además de que les homologue al 100 por ciento las pensiones a las viudas. En tanto esto no ocurra, los inconformes seguirán plantándose en Palacio Municipal, presionando al alcalde y bloqueando las principales vialidades del centro de la ciudad.

Proyecto Sendero, historia que no termina. Tras afirmar el gobernador que el Proyecto Sendero es una obra que no está del todo cancelada y que tocará al gobierno de Rocha Moya abogar por la posible inversión de esos 18 millones de pesos disponibles, ecologistas en contra del proyecto han dicho que ellos no cederán y que se reunirán con los nuevos diputados locales para pedirles su intervención en el cuidado del parque y de La Milla.