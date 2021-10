Aprendiendo a ser oposición. Los diputados locales del PRI tendrán que imponerse y aprender a ser oposición en el Congreso de Sinaloa. Ayer, por ejemplo, el coordinador del grupo parlamentario, Ricardo Madrid Pérez, aseguró en su intervención que serán una oposición que recoja las expresiones opuestas al oficialismo, pero con apertura al diálogo y la posibilidad de una agenda conjunta con las demás fuerzas. No obstante, reiteró el discurso que han mencionado diferentes líderes agrícolas durante estos últimos dos años: que los productores agrícolas y pescadores han sido abandonados por la política del Gobierno federal. Deberá tener muy presente el exsecretario de Desarrollo Social que el trato que reciban del grupo mayoritario dependerá de cómo ellos apoyen o rechacen las iniciativas de estos últimos. No hay que perder de vista que en el Congreso Local los diputados de Morena tienen el dominio, y aunque son solo 20 y no alcanzan la mayoría simple, ayer en su intervención la legisladora del PT, Guadalupe Cázarez Gallegos, adelantó que será una aliada de Morena, pero no solo eso, también se comprometió a impulsar una agenda legislativa que garantice los cinco ejes prioritarios de todo Gobierno progresista para garantizar la gobernabilidad: desarrollo económico, justicia social, sustentabilidad, transparencia y rendición de cuentas. Ya veremos.

Y aunque Madrid Pérez aseguró que están listos para señalar desde la tribuna del Congreso cualquier exceso o intento de desvío de la ruta de la cordialidad, de la democracia, el respeto y la paz, seguramente poco a poco irá modulando el tono si no quiere que el grupo mayoritario los arrolle a ellos desde el Pleno y su aún jefe político.

Vicios ocultos. Vaya susto el que se llevaron empleados de Gobierno del Estado que laboran desde hace unos meses en el edificio que anteriormente perteneció al Grupo Homex y luego a Inbursa, quien finalmente lo vendió en 154 millones de pesos a la administración de Quirino Ordaz. Pues bien, este lunes se registró una fuerte fuga de agua en el Tercer Piso, lo que generó un importante escurrimiento y luego el desplome de varios plafones. Y aunque el encargado de la remodelación de este edificio que consiste en dos torres unidas por un puente, dijo que el inmueble es seguro para los empleados, la líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, Teresita Ochoa confirmó que no es la primera falla o vicio oculto que sale a relucir en este edificio. Ciertamente apenas un edificio nuevo podría garantizar que no haya fallas como la ocurrida este lunes, cuando una válvula del agua reventó e inundó parte del Tercer Piso, provocando la caída de plafones, pero sí se debe tener más cuidado para evitar que algún ‘detalle’ de estos ponga en riesgo la integridad de los trabajadores.

Cada quien su agenda. Y mientras Morena, el PRI y MC marcaron su agenda ayer durante la sesión de Congreso, la coordinadora de los diputados del Partido Sinaloense, la guasavense Alba Virgen Montes Álvares adelantó que como grupo mantendrán unidad con Morena, pero esta no será coyuntural. Y reiteró que su agenda estará enfocada en mejorar los salarios de la clase trabajadora y a erradicar en lo posible la pandemia de la covid-19. No hay que perder de vista que los ocho legisladores ‘pluris’ del PAS llegaron empujados por el voto morenista a nivel estatal y se espera que sean aliados de estos últimos para construir una agenda afín al Gobierno que encabezará el gobernador elector Rubén Rocha Moya a partir del 1 de noviembre. Aunque tampoco descarten que, a instrucción del líder estatal del partido, Melesio Cuen, en algunas ocasiones ‘estiren la liga’ o como coloquialmente se dice, se hagan los difíciles.

Llamado a ser una oposición inteligente. Ya que hablamos de lo ocurrido ayer en el Congreso Local ubicado en la capital sinaloense, decirles que el coordinador de los diputados morenistas, Feliciano Castro Meléndrez llamó en su primera sesión a las distintas fuerzas políticas a no olvidarse del consenso y a ser una oposición crítica, pero también inteligente, pues insistió que ellos buscarán consolidar las políticas del presidente Andrés Manuel.