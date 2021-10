Diputadas federales en favor de reforma eléctrica. Luego de recibir el martes la polémica iniciativa de reforma en materia eléctrica en San Lázaro, con la que el Ejecutivo federal pretende, entre otras cosas, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, las legisladoras culichis Merary Villegas y Yadira Santiago Marcos reafirmaron en redes sociales el respaldo a esta encomienda del presidente Andrés Manuel. Villas Sánchez afirma que la prioridad con esta iniciativa es garantizar un servicio de calidad, además de respeto a la soberanía nacional; mientras que Santiago Marcos asegura que el objetivo es garantizar precios más justos por la energía, lo que no necesariamente, hay que aclarar, se traduce en precios más baratos.

Reaparece Diva en Culiacán. Contrarios a lo que se esperaba, durante su asistencia a un evento convocado por la nueva organización del Tianguis Los Huizaches, la exsenadora y actual dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Diva Hadamira Gastélum Bajo, aseguró no tener su mira puesta en el proceso de renovación de la dirigencia estatal del PRI, con lo que se autodescartó. Eso sí, aseguró que el Revolucionario Institucional tiene suficientes cuadros políticos para asumir esta posición y que, ya sea hombre o una mujer, quien llegue próximamente al relevo de Cinthia Valenzuela, harán muy buen trabajo. Incluso aprovechó para elogiar el desempeño de Cinthia al frente del partido.

Falta claridad, dice Gómer. En la búsqueda de una repuesta por parte de Gómer Monárrez Lara, para saber si le interesa participar en la renovación de la dirigencia estatal del PRI, el actual encargado del instituto Reyes Heroles en el partido, solo dijo que a estas alturas él está dedicado a su función dentro del instituto partidista, y aseguró que a estas alturas no hay mucha claridad en el proceso que se avecina, por lo que todo ahorita son especulaciones, añadió. Y aunque no aceptó tener interés en buscar las riendas del partido, tampoco se descartó. No hay que olvidar que a él se le menciona como posible carta para la renovación por parte del grupo nacional liderado ni más ni menos que por el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, a quien ya varias voces priistas del estado le enviaron el mensaje de dejar que las bases del partido decidan. Ya veremos. Hay que esperar a ver si la reciente designación del senador y excandidato a la gubernatura, Mario Zamora, como secretario adjunto de la presidencia nacional del PRI, tienen algún efecto en el proceso de renovación en Sinaloa.

Llegan los relevos a Sedesol y Cobaes. Aunque estarán menos de un mes en el cargo, este miércoles tomaron posesión el nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Jorge Nazario Niebla Mendoza, en relevo del hoy diputado local Ricardo Madrid, y la doctora Lydia María López Barraza a la dirección general de Cobaes, en sustitución de Sergio Mario Arredondo, quien también es parte del grupo parlamentario priista en el Congreso Local. Niebla Mendoza se desempeñaba como subsecretario en la misma dependencia, mientras que la nueva directora general de Cobaes ha sido directora académica de la institución desde 2015 y profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Occidente desde 2013.

Reparto de comisiones. Anoche los diputados de la 64 Legislatura se reunieron para acordar el reparto de las 27 comisiones. El acuerdo que se tenía hasta el cierre de esta edición y que hoy será subido al Pleno, es que Morena tendría 14, entre estas la de Puntos Constitucionales y Gobernación, la de Hacienda Pública y Administración, la de Planeación y Desarrollo, la de Educación, la de Comunicaciones y Obras Públicas, además de la comisión de Equidad, Género y Familia, y la de Transparencia. Por su parte el PRI se queda con cinco, entre estas la de Fiscalización, mientras que el PAS presidirá igual cifra, y una para el PAN, PT y MC.