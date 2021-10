Tiene derecho al pataleo. Tras el reparto ayer de las comisiones en el Congreso Local, desde luego que era de esperarse el enojo de varios legisladores y legisladoras a quienes no satisfizo el reparto. Por un lado, se pudo observar molesto al coordinador del grupo parlamentario del PAN, el diputado Adolfo Beltrán Corrales, pues solo les asignaron una comisión, la de Ecología, que presidirá Giovanna Morachis Paperini, y serán secretarios en otro par: él en la Comisión de Transparencia; y Giovanna, en la de Vivienda. A quien tampoco le pareció la forma en que Morena se quedó con las mejores comisiones. La diputada Gloria Himelda Félix Niebla criticó lo que consideró una marginación y desdén hacia las mujeres para presidir las comisiones importantes, entre las que citó la de Puntos Constitucionales y Gobernación, que presidirá el morenista Ambrocio Chávez; la de Hacienda Pública y Administración, que presidirá el hoy diputado morenista Jesús Ibarra Ramos; y la Fiscalización, que, por cierto, presidirá su compañero de bancada priista Sergio Mario Arredondo. Y aunque 16 de las 27 comisiones serán presididas por mujeres, la priista insistió en que las de mayor relevancia quedaron en manos de los varones. Solo como muestra, para que usted se dé una idea, las mujeres presiden la Comisión de Planeación y Desarrollo, la de Educación, la de Protección Civil, la de Igualdad de Género y Familia, la de Protocolo y Régimen Parlamentario, la de Transparencia, la de Vivienda, la de Salud, la de Derechos Humanos, la de Turismo, la de Seguridad Pública, la de Ciencias y Tecnología, la de Asuntos Obreros, la de Ecología, la de Juventud y la de Biblioteca y Cultura. En cambio, los hombres presidirán la de Puntos Constitucionales, la de Hacienda Pública y la de Fiscalización, las comisiones de Comunicaciones y Obras Públicas (Marco Antonio Zazueta), la de Pesca (Juan Carlos Patrón), la de Justicia (Ismael Guerrero) y la Instructora (Marco César Almaral), además de otras tres.

Agarre entre el PRI y Morena. Ya entrados en la discusión, desde el pleno, la experimentada Gloria Himelda Félix se dio un ‘agarre’ con el polémico morenista Pedro Alonso Villegas Lobo. La priista fustigó que no haya respetado perfiles ni opiniones de legisladoras a la hora del reparto. Incluso dio un ‘pedradón’ al coordinador de los diputados morenistas, Feliciano Castro Meléndrez, pues señaló que en la legislatura pasada, de la que ella fue parte, la hoy exdiputada Graciela Domínguez Nava, en su calidad de presidenta de la Junta de Coordinación Política, mostró más estatura política y sintonía con el tema de la paridad de género a la hora de los acuerdos y el reparto de comisiones, en beneficios de las mujeres, no como ahora. “No nos han regalado nada ni pedimos más de lo que nos corresponde. Sé que alguien va a subir a tribuna a decir que sí se cumplió con el 68 de la ley orgánica…”. Por cierto, Gloria Himelda no presidirá ninguna comisión, solo será secretaria de la Comisión de Hacienda Pública y de la de Justicia, además de vocal en la Comisión Instructora y en la de Derechos Humanos. Por cierto, el morenista Pedro Lobo acusó a la priista Félix Niebla de mentir y hacer mucho ruido de que no había paridad de género en el reparto de las comisiones, y remató diciéndole que todo se debía a su frustración de no haber sido nombrada en ninguna presidencia, situación que pidió reclamarle a su coordinador Ricardo Madrid, quien, por cierto, durante las negociaciones entraba y salía de la oficina de negociación como desesperado, como pidiendo el aval de alguien más para la negociación.

Les ganan las prisas. Nuevamente el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, afirmó ayer que el próximo 18 de octubre regresarán a las clases presenciales, aun cuando no aplican las 70 mil vacunas que solicitaron para proteger contra el covid-19 a estudiantes de bachillerato y universidad menores de 18 años de edad. Y aunque aclaró que los jóvenes estudiantes no serán obligados a regresar a las aulas, pues seguirán funcionando las plataformas digitales, lo cierto es que una vez que ordenen el regreso, la mayoría lo acatará. Habría que preguntar a los maestros si están de acuerdo, sobre todo a aquellos que padecen alguna comorbilidad.