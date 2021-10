Sigue sin acuerdos. El alcalde Jesús Estrada Ferreiro se ha cerrado a la negociación con los policías jubilados y continúa con la postura de “quitarles” un porcentaje de su prima de jubilación para poderles liquidar esta prestación. Habrá que tomar nota para ver si sus trabajadores de confianza también estarán dispuestos a que les quiten una parte de sus finiquitos cuando dejen sus cargos, eso, si no los sindicalizan a todos, como ya se ha hecho con algunos cercanos al primer edil. El pasado jueves, con el fin de no pasar frente a los policías que se manifestaban frente al Museo de Interacciones contra las Adicciones, tras salir por una de las puertas traseras, el secretario particular sacó a Estrada Ferreiro por una calle circulando en sentido contrario. El viernes citó a policías jubilados inconformes al Ayuntamiento, pero les pidió que fueran solos; como estos llevaron a sus representantes, no los atendió. De acuerdo con los policías jubilados, ahora el alcalde quiere quitarles el 15 por ciento de su prima de jubilación para poderles pagar esta prestación, ya bajó a la mitad porque antes era el 30 por ciento. Hay que ver qué más hará el alcalde para escabullirse de los policías jubilados porque ellos están dispuesto a manifestarse en todos los eventos. La pregunta de muchos ciudadanos es: ¿seguirá el alcalde con la postura de querer quitarles “el moche”, está preparado para todo el desgaste que esto le generará?, ya que ahora él y sus allegados, en vez de atender a ciudadanos, tendrán que pensar y planear sus escapes de los eventos adonde vaya. Ayer, el alcalde, en redes sociales, realizó un ejercicio de preguntas y respuestas, pero, en vez de contestar los cuestionamientos de los ciudadanos, se dedicó a despotricar contra los policías jubilados y contra su líder, Yesenia Rojo Carrizosa, por lo que se evidenció que el ejercicio fue para hablar en contra de ellos y no responder a la gente que exige pavimentación y mejores servicios públicos. Por lo pronto, en esta semana entrante ya se anunciaron varias protestas en el Ayuntamiento.

Apoyo. Muy bien por el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, de pedir a los directores de las escuelas de la casa rosalina que inscriban a todos los alumnos, tengan o no para pagar las inscripciones, y es que en la actualidad hay muchos jóvenes con problemas económicos a los que se les dificulta pagar. A diferencia de otros años, que los estudiantes trabajaban durante el periodo vacacional, en este no pudieron por el cierre de los negocios que se fueron a la quiebra por la pandemia o, bien, porque, al no estar el semáforo epidemiológico en verde, no podían laborar. De acuerdo al rector de la máxima casa de estudios, es importante que los directores conozcan los problemas de los estudiantes y, si es necesario, realizar estudios socioeconómicos, pero evitar que se queden fuera de las aulas. Y es que la Universidad Autónoma de Sinaloa es reconocida a nivel nacional por ser de las que más oportunidades brinda a sus estudiantes, por eso es común conocer casos de jóvenes de otros estados que vienen a estudiar a la UAS. Esperamos que todos los directores escuchen y sigan la recomendación del rector.

Sigue la violencia. De nueva cuenta, delincuentes balearon otra cámara de seguridad en esta ciudad capital, y sin que hubiera detenidos. Los delincuentes siguen haciendo de las suyas, pese a los operativos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército. Es común ver todos los días a las autoridades de los tres niveles de Gobierno patrullando las calles, pero cuando andan circulando hombres armados y que se dan el tiempo de balear las cámaras, no están cerca. Pese a estos hechos delictivos, se continúa en Sinaloa con la idea de tener en los mandos de las Policías Municipal y Estatal a militares, cuando, de acuerdo a la percepción ciudadana, no han dado los resultados esperados. ¿De qué sirve que en el discurso se diga que Sinaloa tiene la mejor coordinación con las autoridades federales, si los asesinatos, levantones, las balaceras en las calles, entre otros delitos, continúan?