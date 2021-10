Instalación exprés. Contrario a la instalación de las primeras siete comisiones, la semana pasada, cuando los integrantes dieron a conocer una agenda de temas prioritarios, ayer prácticamente realizaron instalaciones exprés de la Comisión de Salud y Asistencia Social, presidida por la diputada pasista Viridiana Camacho Millán, y de la de Seguridad Pública, que preside la también pasista María del Rosario Osuna Gutiérrez. Llamó la atención que les llevara solo tres minutos la instalación de cada una de estas comisiones tan relevantes en estos momentos de pandemia –para el caso de Salud- y de preocupante inseguridad y violencia –para el caso de Seguridad-, pues no hubo posicionamientos ni agenda. Sobre esto, el legislador morenista Pedro Alonso Villegas Lobo, quien es secretario de la Comisión de Salud y vocal de la de Seguridad, dijo que no había limitantes para la instalación, y aunque él no acudió por traer un problema en un ojo, señaló falta de experiencia legislativa en las presidentas de ambas comisiones.

Serapio quería un evento político en grande. A quien de plano se le fue la mano al convertir en un acto político la instauración de la Comisión de Asuntos Agropecuarios que preside es al diputado morenista Serapio Vargas Ramírez, quien tuvo como invitados el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, y al presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, el exdiputado Faustino Hernández, que acudió acompañado de un grupo de ganaderos. Cuentan incluso que Serapio pretendía realizar la instauración de esta comisión en las instalaciones de la Feria Ganadera, con decenas de invitados, para echar la casa por la ventana, pero al final lo convencieron de que era una exageración e hizo a un lado esa pretensión. Aunque al final, justificando que esta es una de las comisiones más importantes por la vocación agroalimentaria de Sinaloa, sí logró su momento de protagonismo en el salón Constituyentes del Congreso. Desde ahí, en ese recinto, Vargas Ramírez se pronunció en favor de crear una Comisión Estatal del Agua, como la que existe en Sonora y en el Estado de México, para la que aseguró no se requiere gastar un solo centavo adicional, solo destinar lo que se gasta en la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (Ceapas).

La prueba del ácido para Cristóbal. Como parte de la Glosa del quinto y último informe de gobierno de Quirino Ordaz Coppel, mañana inician las comparecencias de secretarios, 12 en total, y dos directoras, la del Ismujeres y la de Cepavif. Y quien tendrá el honor de iniciar estas comparecencias será nada más ni nada menos que el secretario de Seguridad Pública estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, quien como ya se sabe, por recomendación del propio presidente Andrés Manuel López Obrador repetirá en el cargo y tendrá mañana la prueba del ácido, pues tendrá la oportunidad de hablar de avances, pendientes y retos frente a los diputados de la recién estrenada 64 Legislatura y convencerlos. Veremos –dijo el ciego- si así como lo cuestionaron en comparecencias de años anteriores, esta vez también lo ‘tunden’, pues no hay que olvidar que a partir del 1 de noviembre será parte de la Cuarta Transformación, con todo y que Sinaloa y su capital están entre los primeros lugares en feminicidios y desaparición forzada de personas.

Como ‘lazo de cochino’. Hartos de que el alcalde se dedique a “litigar en los medios”, no solo en los tribunales, sobre el problema que tiene con los policías jubilados y las viudas de agentes que le exigen el pago entero de la prima de antigüedad y la pensión homologada, ayer de nuevo se manifestaron ambos grupos afuera del Palacio y desquiciaron el tráfico vehicular en la principal arteria vial de la ciudad, la Obregón. En su impotencia por la desatención del alcalde, quien ordenó el cierre de la puerta principal de Palacio Municipal, espacio que se supone es de todos, los inconformes lo llamaron neurótico, insensible y misógino, además de rey de los moches.