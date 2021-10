¿Los pasistas cambiaron de parecer? Además del choque entre legisladores priistas con morenistas ayer en el Congreso de Sinaloa, los y las pasistas se sumaron a la primera cargada para arrollar a los tricolor justo cuando se sometió a votación el punto de acuerdo de obvia y urgente resolución con el que el guasavense Chano Valle pretendía exhortar al presidente Andrés Manuel a que vacune a todos los menores de 12 a 17 años de edad, sin distingos. Pues “no”, le dijeron los morenistas y los pasistas, estos últimos que con esta cargada contradijeron lo dicho hace pocos días por su dirigente estatal y prospecto para la Secretaría de Salud, Héctor Melesio Cuen. Y es que el pasado 23 de septiembre, Cuen Ojeda dijo que urgía acelerar la vacunación contra el covid-19 en niños y jóvenes de entre 12 y 17 años. Ese día, el exrector de la UAS calificó como un acierto que el Gobierno federal incluyera en el esquema de vacunación a los niños y adolescentes de 12 a 17 años con alguna comorbilidad, pero añadió que “lo correcto es pensar en todos”, es decir, con o sin condición de salud vulnerable, por lo que lo de ayer en el Congreso contradice a los propios pasistas que dejaron ir la oportunidad de pedir al Ejecutivo lo que otras veces han sugerido.

¿Acaso se novatearon? Falta de oficio mostraron ayer los diputados locales priistas cuando sus contrapartes los mandaron por un tubo al pretender exigir al Ejecutivo federal que vacune contra el covid-19 a todos los menores de 12 a 17 años de edad. No solo porque era de esperarse que los morenistas defendieran la postura del Gobierno federal, que se ha mostrado renuente a inmunizar a quien no tenga alguna enfermedad que comprometa su salud, sino porque no se cercioraron que su punto de acuerdo hubiera llegado con carácter de urgente y obvia resolución a la Junta de Coordinación Política. Más allá de quién tenga la razón, sí así como defendieron este punto ayer intentarán defenderse en adelante, no esperen mucho.

Llamado a refugiarse en sitio seguro. Fiel a su estilo ocurrente, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro pidió ayer a los culiacanenses que, ante el riesgo que representa para el centro del estado el huracán Pamela, “no se esperen a tener el agua al cuello” para salir de sus casas y buscar un refugio. Aunque, más allá de su desparpajado estilo para decir las cosas, Estrada Ferreiro dio en el clavo al afirmar que muchos pobladores que viven en zonas vulnerables, en sitios susceptibles a inundaciones, se rehúsan a dejar sus pertenencias para refugiarse con anticipación en los albergues habilitados, tanto en la ciudad como en la zona rural, pero esto es debido al temor de quedarse sin pertenencias, no por el fenómeno meteorológico, sino por los amantes de lo ajeno, que aprovechan estas situaciones de emergencia para robar en viviendas que quedan solas. Por lo pronto, para quien necesite refugiarse en algún sitio seguro, están disponibles los albergues habilitados en el DIF Vallado, las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente (en la colonia 4 de Marzo), la primaria Gonzalo Montero (en la colonia 21 de Marzo) y el Polideportivo de la UAS (en Ciudad Universitaria).

Arreglo de altos vuelos. Cuentan en los pasillos del Congreso local, para quien lo quiera creer y para quien no también, que la oferta para que el fiscal general del estado de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, deje “voluntariamente” y sin pataleos el cargo a un personaje afín al próximo Gobierno morenista, es demasiado “tentadora”, pues comentan que sobre la mesa le ofrecieron una magistratura. Cierto o no, la “especie” cobró fuerza ayer cuando, en el orden del día del Congreso estatal, se subieran los dictámenes de retiro voluntario de dos magistrados propietarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el de Juan Zambada Coronel y el de María Bárbara Irma Campuzano Vega. Ya veremos qué tan cierta es la versión, no olvidemos que la política es de acuerdos, y sobre eso, Rocha adelantó hace semanas que está justo en esa búsqueda de una salida “amistosa” del fiscal.