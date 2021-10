Deficiente monitoreo meteorológico. Pésimo el servicio de monitoreo que instancias del Gobierno federal, como la Comisión Nacional del Agua y Protección Civil México, hicieron al huracán Pamela en su ruta de impacto en las costas sinaloenses, pues este miércoles en su boletín de las siete de la mañana apenas confirmaban que el meteoro había impactado tierra a 65 kilómetros al noroeste de Mazatlán y a 55 kilómetros al este de Elota, cuando ya el geofísico Juan Espinoza Luna, quien se ha convertido en un referente en los pronósticos del clima en Sinaloa debido a su precisión, había confirmado casi una hora antes que Pamela estaba internándose en la sierra de Durango y lo que en esos momentos se sentía en Sinaloa era el efecto de la parte trasera del huracán.

Tunden a Merary en redes. Tras la aparición de un video en redes sociales en donde se le ve a la diputada federal morenista, Merary Villegas Sánchez, ignorar a una madre de familia que se le hinca para pedirle que aprueben presupuesto para las quimioterapias de sus hijos, le llovieron críticas en redes sociales. Desde luego, también hubo quienes la defendieron y calificaron como un montaje la escena ocurrida en San Lázaro, en donde la legisladora sinaloense fue abordada por un grupo de mujeres que le pedían el apoyo para que el Gobierno federal garantice los medicamentos para los niños con cáncer, para sus hijos enfermos. “Si ustedes reconocen y asumen la responsabilidad que tienen con el Gobierno, jalamos todos”, se alcanza a escuchar a la legisladora, pero no se observa si lo dijo a diputados panistas o a integrantes de la asociación que defiende a las mamás de niños con cáncer. Y luego siguió: “Y no nada más a los niños con quimios, estamos ayudando… y más que ustedes”, insistió. Luego se le hinca una madre de familia y Merary se retira, justo en el momento en que otra legisladora califica como teatro la súplica de la mujer. Este video circuló en infinidad de portales y en redes sociales, lo que ha generado que a la diputada sinaloense le lluevan críticas, en las que la califican de insensible y soberbia. Incluso algunos le sugieren haber escuchado con más atención a la señora, haberle recogido los documentos que intentaban entregarle y políticamente decirle que verían su asunto.

Merary por suparte, arremetió contra los legisladores panistas, a quienes llamó carroñeros por aprovecharse, dijo, del dolor de los demás para sacar raja política.

El PRD analiza cambio de identidad. Resulta que el Partido de la Revolución Democrática analiza seriamente un posible cambio en su emblema y en su color amarillo, esto luego del pésimo resultado obtenido en el reciente proceso electoral, el cual en la entidad solo le redituó el 2 por ciento de los votos y los dejó sin posibilidad de recibir financiamiento público como partido político a partir del próximo año. El dirigente estatal, Marco Aurelio Vásquez, recordó que a nivel nacional la cosecha de votos fue apenas del cuatro por ciento, lo que los puso en la antesala de la extinción. Hoy hay más perredistas en Morena, perdón, experredistas.

Fallas en la recolección de basura. Varios sectores de la ciudad padecen serias deficiencias en el servicio de recolección de basura, y no es debido a la suspensión por la amenaza que implicó el huracán Pamela, esto es un problema de semanas atrás. El problema, de acuerdo con las quejas que han llegado a esta redacción, se padece en la parte norte de la ciudad, por citar solo una zona, en colonias como Solidaridad, CTM, Pradera Dorada, Canaco y Universidad 94, donde una semana normalizan el servicio y a la siguiente falla. Por ejemplo, esta semana el Gobierno municipal pidió a la ciudadanía que ante el riesgo de impacto del huracán Pamela, no sacaran la basura porque no habría servicio, a pesar de que las lluvias fueron mínimas. Pero la suspensión del servicio en esa zona no fue solo el martes, fue desde el fin de semana, pues el sábado tocaba ruta y no hubo servicio. O una de dos, o el Gobierno municipal sabe de las fallas y es omiso, o lo están engañando sus trabajadores.