Les echó a perder el evento. Calcularon mal los comerciantes, pues resulta que ayer dieron a conocer ante los medios que el Buen Fin será del 10 al 16 de noviembre, días en que habrá descuentos del 10 al 60 por ciento para incentivar las compras y reactivar el comercio, pero tuvieron de invitado al alcalde Jesús Estrada Ferreiro, el personaje más buscado por la serie de observaciones a su cuenta pública 2019, revelados por el Congreso del Estado, entre ellos pago de sobresueldos a él mismo y su síndica procuradora y regidores, así como pago de primas de riesgo, gastos en alimentos sin facturar, entre otras cosas. Pues resulta que el primer edil aprovechó para decir que su salario es de cuarenta y tantos mil pesos —no dijo la cifra precisa—, eso sí, aseguró que la alcaldesa de El Fuerte, que es priista, gana más que él, más de 90 mil pesos, y que hay otros que perciben entre 70 y 80 mil pesos, todos más que él; a pesar de que no hace mucho, el cabildo le autorizó un incremento de 17 mil pesos mensuales.

Estrada arremete contra Ricardo Arnulfo. Sin dejar pasar la oportunidad, Estrada Ferreiro aprovechó los micrófonos y la oportunidad que alguien le puso enfrente para hablar del tema de los policías jubilados y las viudas, a quienes dijo que no pagará porque no tiene dinero, que así vayan a la Ciudad de México para exigir la intervención del presidente, de todas formas no les pagará. Incluso recordó que, en su última gira por Sinaloa, López Obrador dijo que el gobernador electo, Rocha Moya, les pagaría, así que los invitó a buscarlo. También le tiró un golpecito al excandidato a la gubernatura, el abogado Ricardo Arnulfo Mendoza, a quien acusa de estar detrás de los agentes que seguido se le plantan en el Ayuntamiento, incluso lo acusó de estar haciendo negocio él y una abogada de nombre Yesenia con los cobros de porcentajes que hacen a los agentes jubilados por la asesoría, “pero se van a quedar queriendo, porque no les vamos a pagar, hasta que les toque”, les mandó decir.

Le enmiendan la plana a Sergio Mario. Hablando de las cuentas públicas, tremenda polvareda levantó este tema ayer en el Congreso Local, donde los murmullos de pasillo cuestionaban si el tema de las observaciones a los Gobiernos morenistas va en serio, si no será más bien una bola de humo, o si habrá línea para ir sobre los alcaldes y alcaldesas incómodos, sobre todo esos que en su momento se alinearon mal. Ya veremos qué tan en serio van. Por lo pronto, ayer le enmendaron la plana al diputado priista y presidente de la Comisión de Fiscalización, Sergio Mario Arredondo Salas, quien andaba perdido en los plazos y tiempos para la corrección de observaciones, pues afirmaba que los dictámenes dados a conocer eran preliminares, pero resulta que no, que son dictámenes finales y los entes públicos ya tuvieron sus 100 días para solventar dichas observaciones, y así lo aclaró el morenista Marco Antonio Zazueta, quien es el secretario de dicha comisión fiscalizadora, pero en la anterior legislatura era el presidente, así que se sabe al dedillo los tiempos, o al menos eso dijo. Entre los secretos al oído entre los legisladores, hubo algunos que aseguraron que la revisión va en serio, que no por el hecho de haber mayoría morenista serán complacientes con los munícipes de este partido, como tampoco lo serán con el resto, pues en la lista de reprobados también hay Gobiernos priistas, pasistas y panistas.

Unos se indignan y alguien más se esconde. Los indignados fueron los diputados pasistas, bancada que se negó a firmar el dictamen de la cuenta pública de Mocorito, también reprobada. Los legisladores del PAS no están de acuerdo con las observaciones. Por cierto, quien ayer se encerró a “piedra y lodo” en su cubículo de diputada fue la exalcaldesa de Guasave María Aurelia Leal López, a quien los periodistas buscaron sin éxito para que diera su postura sobre el “desaseo” que dejó, difundieron sus compañeros. Acaso será “fuego amigo”, no olvidemos que la diputada está ahí en el Congreso luego de ganar en tribunales esa curul, un espacio que la corriente principal morenista no quería que fuera para ella.