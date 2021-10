El dengue podría salirse de control. La reciente muerte presuntamente por dengue hemorrágico de dos hermanas, de 11 y 16 años de edad, en el campo Rebeca, en la sindicatura de Eldorado, ha elevado la preocupación, el enojo y la indignación entre los habitantes de esta zona, pues se sienten ignorados por la autoridad. Ayer por la mañana el diputado local morenista, Serapio Vargas Ramírez, arremetió desde el Congreso Local contra el secretario de Salud en Sinaloa, el doctor Efrén Encinas Torres, a quien acusó de omiso en este caso, pues se le señala de haber negado acciones de fumigación, argumentando presuntamente que no podían fumigar por lo costoso del insecticida. A estos señalamientos se sumaron el síndico de Eldorado, Jesús Camberos Castro, y la de Costa Rica, Juana Ochoa Ramos, quienes respaldaron al diputado morenista y reiteraron la renuencia del personal de la Secretaría de Salud para fumigar las localidades rurales y campos pesqueros, en donde hay temor de que el dengue se salga de control. Por lo pronto ayer, del equipo del doctor Efrén Encinas afirmaron que estaban a la espera de los resultados de los estudios de las dos menores fallecidas, para confirmar si se trató de dengue hemorrágico y poder fijar una postura.

A contracorriente la revisión de cuentas públicas. El análisis y votación de las cuentas públicas correspondiente al periodo fiscal 2019 de los tres poderes en Sinaloa y entes autónomos no fue posible desahogarlo ayer en la Comisión de Fiscalización que preside el priista Sergio Mario Arredondo, como se tenía previsto para poder pasarlo al Pleno, pues es “un mundo” de información y el área jurídica todavía no terminaba de elaborar los dictámenes este lunes por la tarde, por lo que decretaron un receso indefinido. Lo que sí trascendió es que, en el caso de las cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, hay más de 800 observaciones, mientras que, en el caso de la cuenta del poder Judicial, que corresponde al periodo en que el titular era el hoy Magistrado en retiro, Enrique Inzunza, no hay observaciones, en tanto que, en el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ente autónomo, trascendió que esta vez no fue auditado, versión que, de ser así, sería bueno saber por qué. La comisión, de la que también forman parte los morenistas Marco Antonio Zazueta (secretario), Flor Emilia Guerra Mena, César Ismael Guerrero y Nela Rosiely Sánchez, en calidad vocales, además de la pasista Alba Virgen Montes y el panista Adolfo Beltrán Corrales, recordó que el plazo para la revisión de las cuentas públicas vence el 31 de octubre.

Le llueven críticas. En su comparecencia, al secretario de Obras Públicas, Osbaldo López Angulo, le llovieron críticas de parte del presidente de la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas, Marco Antonio Zazueta, quien lo acusó a bocajarro de haber dejado a un lado el Plan Estatal de Desarrollo para realizar licitaciones en la opacidad y sin la observancia de testigos sociales, todo para beneficiar, dijo el diputado morenista, a particulares y a personajes de la política con obras de “relumbrón”, por lo que advirtió al funcionario que tendrán que rendir cuentas por ello. No olvidemos que están a punto de entrar a la revisión y aprobación o rechazo de la cuenta pública del Gobierno del Estado, y aunque el presidente de la Comisión de Fiscalización es el priista Carlos Mario Arredondo, el segundo a bordo y con más experiencia, además de tener el respaldo del grupo mayoritario, es Marco Antonio, quien buscará evidencias presuntas irregularidades en la contratación de obra pública, a menos que haya acuerdo entre el que se va y el que llega.

Llamado del sector empresarial. Al sumar ya varias semanas en semáforo verde en Sinaloa, lo que ha implicado una mayor movilización de ciudadanos en los espacios públicos, el representante de la Coparmex Sinaloa, Guillermo Gastélum Bon Bustamante, se dijo preocupado ante la posibilidad de que esta mayor movilización, aunada al cambio de temporada en que disminuye la temperatura empieza, se corra el riesgo de un aumento en los contagios de covid-19.