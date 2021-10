El terco. Lástima tanto gasto de dinero y de energía el que anda haciendo el abogado ahomense José Luis Polo Palafox para promover su imagen por todo el estado, en busca de que el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, lo considere para el relevo de Juan José Ríos Estavillo en la Fiscalía. Sin duda es legítima la aspiración del notario, quien ayer estuvo en conocido restaurante aquí en Culiacán, aunque ciertamente su promoción es un tanto exagerada y desesperada, anda en plena campaña. Pareciera que nadie le ha dicho que esa silla ya está reservada para una mujer, y se dice, para mayor seña, que se trata de una jueza en retiro muy cercana al primer círculo del morenista y de su futuro secretario general de Gobierno. Por más que el abogado afirme tener el perfil y el apoyo del grupo de aplaudidores que trae consigo, sería bueno recordarle que el único apoyo que ocupa es el del próximo mandatario, y al parecer ese no lo tiene, no al menos para convertirse en el próximo fiscal. Ya veremos si le alcanza para alguna otra posición en el equipo Rocha Moya, pero, insistimos, el propio gobernador electo ha dicho que no tiene caso que hagan tanto revuelo en busca de un cargo, porque la final es él quien los ofrece, y al parecer a estas fechas ya tiene las principales posiciones palomeadas.

Aprueban retiro de Ríos Estavillo. Por cierto, ya que nos referimos a la Fiscalía, ayer el Pleno del Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad el retiro voluntario de Juan José Ríos Estavillo y declaró vacante el cargo, además de ordenar a la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) a que expida la convocatoria para buscar a los cinco perfiles que presentarán al próximo gobernador para que sea él quien elija una terna y la envíe al Congreso, quienes finalmente habrán de elegir al idóneo, claro, con el previo visto bueno del titular del Ejecutivo. Sobre este tema, el abogado y exlegislador federal, Manuel Cárdenas Fonseca, quien por cierto es hermano de Luis Antonio, quien fuera procurador general del estado en el sexenio de Aguilar Padilla, tuiteó que “la renuncia o separación del cargo del ‘florero’ Ríos Estavillo debe estar debidamente fundada y motivada. De otra suerte no debe ser aceptada y, lo menos que debe hacerse es que se le cite para que explique”.

Mucho ruido y pocas nueces. Bien aplicaría este refrán a la aprobación que los diputados integrantes de la Comisión de Fiscalización hicieron ayer a la primera cuenta pública del periodo fiscal 2019 del Gobierno que encabeza Quirino Ordaz Coppel, a quien la semana pasada habían casi, casi sacrificado con amplio rosario de observaciones. Pues bien, ayer presentaron el dictamen con las observaciones ya solventadas y avaladas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) por lo que la aprobación se dio con reserva de dictamen. Incluso el secretario de dicha comisión, el morenista Marco Zazueta calificó como histórica esta situación, pues recordó que, durante la anterior Legislatura, cuando él presidió la misma comisión, todas las cuentas revisadas a Ordaz Coppel le fueron rechazadas. Se nota que hoy sí surtió efecto el acuerdo de altos vuelos. Ya veremos si este acuerdo se mantiene cuando las cuentas sean sometidas a la opinión del Pleno.

Le responden a Serapio Vargas. Tras las acusaciones de presunta omisión en materia de fumigaciones contra el dengue que hiciera antier el diputado local Serapio Vargas Ramírez al secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, este le respondió ayer afirmando que tienen las pruebas de que efectivamente han fumigado varias comunidades del medio rural. También negó que las dos menores fallecidas recientemente en el campo Rebeca hayan sido por dengue, como se afirma por parte del legislador y de autoridades de la sindicatura. Y aunque admite que van dos personas fallecidas por dengue, un caso de San Miguel Zapotitlán, al norte de la entidad, y el otro de la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán, aseguró que las dos menores recién fallecidas no fue por dengue.