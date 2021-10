Inicia carrera por la Fiscalía. Para los interesados en participar en el proceso de selección del nuevo fiscal general del estado de Sinaloa, confirmarles que hoy se emite la convocatoria y podrán registrarse la próxima semana, entre lunes y miércoles, siempre y cuando cumplan con los requisitos que exigirá el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Con ello se da el banderazo de salida en esta carrera por la silla que deja vacante Juan José Ríos Estavillo y que varios quieren, pero sólo uno o una, dijera el propio gobernador electo, Rubén Rocha Moya, podrá ocupar. Antes, el CESP recogerá las propuestas y luego de una serie de comparecencias a realizarse entre el 1 y 2 de noviembre, elegirá a los cinco perfiles para presentarlos al mandatario estatal, quien seleccionará tres y los mandará al Congreso estatal para que elijan a uno.

Que no lo descarten. Ayer el actual encargado de despacho en la Fiscalía General del Estado, Dámaso Castro Saavedra, admitió que, aunque convertirse en fiscal no ha sido su principal interés, tampoco descarta poder buscar esta responsabilidad, pues recordó que tiene 23 años trabajando en esta institución, lo que le da experiencia y le permitió asumir las riendas tras la salida de Ríos Estavillo. Dámaso dijo sentirse con la experiencia suficiente no solo para estar de encargado de despacho sino para, en un momento dado, asumir la responsabilidad de la procuración de justicia en la entidad, tarea a la que asegura entenderle bien.

Niegan pacto en lo oscurito. Que la aprobación de las cuentas del ejercicio fiscal 2019 del gobernador Quirino Ordaz Coppel no fue negociada, mucho menos tratada en lo oscurito, aseguró ayer el coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez, quien de paso adelantó que no habrán de emprender persecuciones políticas en este tema de las revisiones, pero tampoco solaparán nada, advirtió. Y es que sobre los hombros de los legisladores locales sigue haciendo ruido la aprobación con reserva del dictamen de estas cuentas en la Comisión de Fiscalización, en donde el secretario Marco Zazueta, se dijo sorprendido por la solventación tan rápida que hizo (de un día para otro) el gobierno estatal del 90 por ciento de las observaciones que había hecho la Auditoría Superior del Estado.

Por la dirigencia estatal de MC. Como ya se había advertido hace semanas, Sergio Torres Félix, excandidato a la gubernatura de Sinaloa por Movimiento Ciudadano, se registró para buscar la dirigencia estatal de este partido, y así lo confirmó él mismo ayer, luego de la aparición en redes sociales de una serie de imágenes en las que se le ve en las instalaciones del partido naranja. Y aunque el trámite lo realizó la semana pasada, apenas ayer salieron a la luz las imágenes, pues luego del proceso electoral Torres Félix se había mantenido alejado de los reflectores. Las imágenes fueron compartidas no por Sergio sino por la excandidata Gaby Torres, y en el post se lee la frase: “En #MovimientoCiudadano estamos listas y listos para luchar y ser la voz de las y los ciudadanos. Nos estamos preparando para pintar de naranja a Sinaloa”. Para Debatem Sergio Torres confirmó que es el único candidato registrado y que este domingo será la convención de la que habrá de surgir el próximo dirigente estatal.

Que ya hay candidata para Pesca. En el Congreso de Sinaloa corre fuerte la versión de que a la Secretaría de Pesca en el próximo gobierno de Rubén Rocha Moya iría la actual diputada y presidenta de la Comisión de Educación, Flor Emilia Guerra Mena, quien, dicen, llegaría apadrinada nada más y nada menos que por el diputado federal y coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, Ignacio Mier, por cierto, muy amigo de Rocha. Esta Secretaría no la quiso la guasavense Aurelia Leal.