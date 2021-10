Cuen sigue estirando la liga. Resulta que el dirigente estatal del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien de acuerdo con el propio gobernador electo Rubén Rocha Moya será el próximo secretario de Salud, este fin de semana dijo que aún está analizando ir o no a esta encomienda por la que, hay que decirlo, espero pacientemente varios meses. Abordado por la prensa en su restaurante, el exrector de la UAS aseguró estar valorando con su gente de partido qué es lo que les conviene más como proyecto, si aceptar esta responsabilidad como secretario o continuar en la presidencia del PAS, pues recordó que de integrarse al gabinete del morenista Rocha Moya, su trabajo sería completamente institucional, lo que en términos llanos significaría hacer a un lado el trabajo partidista –cosa que es difícil de creer-, pero también adelantó que si se va como secretario de Salud, dejará la batuta del partido a su actual secretario general y también exrector de la UAS, Víctor Antonio Corrales Burgueño, su más cercano, pues a quien se dice le buscó infructuosamente acomodo en el próximo gabinete.

Ni tardo ni perezoso. Ayer de nuevo, el próximo gobernador, al parecer ya un tanto harto del tema Cuen Ojeda y la Secretaría de Salud, dijo que si Héctor Melesio, su aliado en todo el proceso electoral, no aceptaba la secretaría, dejaría al doctor Efrén Encinas. De ese tamaño. Eso sí, antes dijo que hablaría por teléfono con el líder pasista para enterarlo de la noticia, quizá hasta le lleve flores para celebrar, pues Cuen había dicho que se enteró de su próximo encargo por los medios y no por el propio gobernador electo.

Piden a JEF que afloje un poco, pero se niega. Ya que nos referimos al próximo mandatario estatal, Rubén Rocha Moya, sepan ustedes que en el evento inaugural reciente de una reconocida tienda comercial en la plaza Ceiba, el morenista le dijo a bocajarro al alcalde culichi Jesús Estrada Ferreiro –pues también estaba ahí en el evento-, que le aflojara un poco a su idea de los Certificados de Promoción Fiscal del Estado de Sinaloa (Ceprofies) para apoyar un poco a los empresarios. Hay que recordar que Estrada Ferreiro desde que llegó al poder suspendió estos certificados de estímulos fiscales, asegurando que eran ilegales. Incluso al día siguiente le respondió al próximo gobernador, a quien le mandó decir que él seguiría cuidando el dinero de los culiacanenses y que se mantenía firme en su postura. Será acaso este un primer encontronazo entre Rocha y Estrada una vez que el primero asuma la gubernatura, pues no hay que olvidar que ha hecho compromisos con el sector empresarial y de comenta que uno de ellos fue ese, interceder para que JEF efectivamente afloje un poco. Ya veremos si en esa estrategia para que el alcalde afloje lo siguen apretando desde el Congreso con sus cuentas.

Rebelión en Movimiento Ciudadano. A los dirigentes de Movimiento Ciudadano al parecer se les está haciendo bolas el engrudo, pues la inminente llegada del expriista Sergio Torres Félix a la coordinación estatal parece no gustarles a muchos, por lo que amenazan con renunciar a la militancia y reagruparse en un nuevo movimiento. Las afirmaciones en contra del excandidato a gobernador por el partido naranja apuntan a que trata de apropiarse de MC y convertirlo en un “PRI chiquito”, en el que use a su gusto las prerrogativas que reciban. Eso ya calienta, así que esperaremos a ver qué responde justo este día Torres Félix, quien no es para nada dejado y nunca se ha quedado sin responder un señalamiento, así que lo dicho este fin de semana por Christian Palacio y el propio Mario Ímaz, seguramente recibirá contestación. Lo que no tienen vuelta de hoja es que hoy la dirigencia nacional del partido le tome protesta al exalcalde de Culiacán como el nuevo dirigente estatal del partido naranja. Ya veremos si con el control absoluto del partido, Sergio trabaje con miras a la elección del 2024, cuando esté en juego la Senaduría.