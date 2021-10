Como dice el refrán… “No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla”. Hoy, en punto de las 11:00 horas, el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, anunciará a los integrantes de su gabinete ejecutivo, cuya lista prácticamente ha definido por completo, excepto las posiciones de Turismo y Pesca, responsabilidades a las que se podrían sumar los mazatlecos Alejandro Higuera Osuna (actualmente su secretario particular) y la legisladora Flor Emilia Guerra Mena. Pero no coman ansias, mañana se despejarán las dudas. Por lo pronto, los que se mencionan seguros son Enrique Inzunza en la Secretaría General de Gobierno, Ruth Díaz Gurría para Bienestar, Tere Guerra para la Secretaría de la Mujer, Javier Gaxiola Coppel a Economía, Héctor Melesio Cuen en Salud, Graciela Domínguez a Sepyc, José Luis Zavala a Obras Públicas, Adriana Ochoa del Toro a Comunicación Social, Jaime Montes Salas para Agricultura, María Guadalupe Ramírez a Transparencia y Cristóbal Castañeda a Seguridad. Hoy sabremos quién administrará las finanzas y si, efectivamente, en Turismo y Pesca se confirman los nombres que aquí escribimos o si el Diablo es ratificado como secretario particular del gobernador.

Sin miedo al brote covid-19. Luego de que en el Congreso local se aprobaran las sesiones y demás actividades presenciales, era cuestión de tiempo para que surgieran los primeros contagios de covid-19, casos que ayer fueron confirmados en dos legisladores morenistas: Alma Rosa Garzón Aguilar y José Manuel Luque Rojas. Y mientras ambos permanecen aislados en sus casas desde ayer, lo más probable es que en los próximos días las confirmaciones de casos aumenten, a menos que los oculten, pues ambos legisladores habían andado muy activos en los últimos días por el recinto. Luque Rojas, por ejemplo, participó en las reuniones con decenas de colectivos este lunes y hasta realizó una conferencia en compañía de las legisladoras Almendra Negrete, María Rosario Osuna y Concepción Zazueta. Así que, muy pendientes.

Hay nuevos consejeros electorales. Mientras todos tenían puesta la atención en el proceso de selección del nuevo fiscal general del estado, en los preparativos de la toma de protesta de Rocha como gobernador o en los perfiles que hoy pudieran ser anunciados como integrantes del gabinete estatal, ayer el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que preside Lorenzo Córdova, designó a los tres consejeros y consejeras que tomarán protesta este miércoles a las 10:30 horas. Se trata de Judith Gabriela López del Rincón, Marisol Quevedo González (quien se desempeñaba como Jefa de Comunicación en el instituto) y Martín González Burgos (exconsejero electoral y académico ahomense).

Corren las apuestas por la Fiscalía. Como ya se esperaba, el proceso para la selección del relevo de Juan José Ríos Estavillo en la Fiscalía General del Estado de Sinaloa está muy concurrido. Hasta el cierre de lo que fue ayer el segundo día de registros ante la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), la jornada cerró con 10 inscritos, entre quienes destaca la presencia de la jueza en retiro Sara Bruna Quiñónez Estrada, quien, se anticipa, llega a este proceso con la estafeta de “favorita” en el team Rocha Moya. Hay que destacar que en la larga lista, la cual hoy podría ampliarse, figuran hasta ahora tres mujeres, pues además de la jueza en retiro, también están Claudia Zulema Sánchez Condo y Yolanda Rosalinda Archuleta Ramírez. En los aspirantes también se encuentran especialistas en derecho con amplia carrera en la procuración de justicia, entre ellos: Martín López Félix, Alfonso Carlos Ontiveros Salas y el propio Marco Antonio Almanza Avilés, quien estaba a cargo de la Policía de Investigación, antes Policía Ministerial. Hoy es el último día de registros, culminarán a las 18:00 horas.