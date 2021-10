Con el Diablo a lado. Finalmente, Alejandro Higuera Osuna, el exdiablo azul, fue ratificado este miércoles por el propio gobernador electo, Rubén Rocha Moya, como su secretario particular. Y para aquellos que consideran que esta es una posición de poca relevancia, el próximo mandatario estatal afirmó que se trata de una responsabilidad de mucho poder, por lo que aprovechó que lo tenía a poca distancia para decirle al exalcalde mazatleco que ojalá no use ese poder de forma desmesurada. Y aunque todavía hace poco se pensaba que Alejandro podría ir a Turismo, finalmente esta posición fue asignada a María del Rosario Torres Noriega, exsecretaria del Ayuntamiento de Mazatlán y egresada de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa.

No debe haber nuevos ricos. Ante el cuestionamiento de si permitirá que en su Gobierno surjan nuevos ricos en Sinaloa, Rubén Rocha admitió que ninguno de sus funcionarios tendría por qué salir con un aumento de la riqueza derivado de su función, aunque luego aclaró que su gabinete es algo así como “variopinto”, es decir, hay ricos, no tan ricos y otros que viven en lo que ellos llaman “pequeña medianía”. Insistió en aclarar que en su gabinete hay gente de dinero, pero también hay otros que no, a los que por cierto mencionó por su nombre, como a Graciela Domínguez, que va a Educación, y a quien le dijo no creer que tenga mucho dinero, o a la diputada local ya con licencia Flor Emilia Guerra, que va a Pesca y Acuacultura, y le dijo que no se las dé de rica. También mencionó a Ruth Díaz Gurría, quien será su secretaria del Bienestar, a quien le dijo no creer que ganara mucho en el Gobierno federal. Fue un momento incómodo para varios. Eso sí, dijo Rocha, todos tendrán que presentar sus declaraciones de interés, fiscal y patrimonial, la famosa 3 de 3 que tantos dolores de cabeza genera en algunos.

No vivirá en La Primavera. Justamente al hablar del tema de patrimonios y dineros, el gobernador electo adelantó que, para que luego no anden sacando falsas conclusiones, él seguirá viviendo en su casa ahí en la Isla Musalá, en la privada Salduero, una casa que asegura sigue pagando, pero que está ampliando. Incluso afirmó haber tramitado ya los permisos de construcción para no dar oportunidad a que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro intente cancelar la obra. Y afirmó que para cuando termine su administración, él no estará viviendo en La Primavera, frente al Lago, lo que minutos después generó una inusual intervención de su próxima coordinadora de Comunicación, Adriana Ocha del Toro, quien adelantó a la prensa que ella está gestionando un crédito para la compra de un terrenito justamente ahí, en La Primavera.

Al estilo AMLO. Si bien Rocha Moya no prevé implementar una mañanera como el presidente Andrés Manuel López Obrador, sí realizará una “semanera”, una rueda de prensa semanal que tentativamente sería los viernes para dar información de viva voz, aseguró. Y aprovechó para pedirle a sus próximos secretarios a que no se duerman en sus laureles y tengan apertura con los medios. También los llamó a trabajar en equipo, y a que en el caso particular de Héctor Melesio Cuen y Tere Guerra, a que, a pesar de sus diferencias, hagan lo que tengan que hacer para trabajar por el bien de los sinaloenses.

Un “Noroña en potencia”. Si a nivel federal la Cámara de Diputados tiene en Fernández Noroña un personaje polémico, atrabancado, pero a veces muy irrespetuoso, en el Congreso de Sinaloa el morenista Serapio Vargas amenaza con seguirle los pasos a tan singular personaje, pues además de sus arrebatados discursos que ha mencionado en tribuna, ayer tuvieron que pedirle respeto para la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, María Guadalupe Yan Rubio, a quien le dijo, luego de su comparecencia, que el gobernador había sido muy inteligente al mantenerla en ese cargo, por su perfil de vulnerabilidad, lo que motivó a la diputada también morenista Cecilia Covarrubias a tenerle respeto a la edad, el estado de salud y a la condición de mujer de Yan Rubio.