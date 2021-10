Piden mostrar el perfil del Chango O-te. Tras la publicación de infinidad de memes en redes sociales por el destape de Julio César Cascajares, mejor conocido como Chango O-te, como el próximo titular del Instituto Sinaloense del Deporte, la diputada local del Partido del Trabajo, Guadalupe Cázarez, sugirió dar a conocer el perfil del irreverente personaje, para tener una mejor idea de por qué el próximo mandatario estatal lo consideró apto para estar al frente de una institución como el Isde. Y aunque la legisladora, quien preside la Comisión de Juventud y el Deporte en el Congreso Local, dijo ser respetuosa de las decisiones del morenista Rocha Moya, aunque admitió que eran de esperarse las reacciones que generaría el nombramiento de este personaje que ha sido polémico en redes sociales y en algunos de sus shows que ofrecía hasta hace pocos días en para el equipo de béisbol Tomateros de Culiacán.

Elogios para la diputada con licencia. Quien de una manera inusual se desvivió ayer en elogios para la hoy diputada morenista con licencia, Flor Emilia Guerra Mena, que a partir del 1 de noviembre encabezará la Secretaría de Pesca y Acuacultura, fue la legisladora priista Gloria Himelda Félix Niebla, quien ayer en el Congreso Local se empeñó en afirmar que la elegida por Rocha Moya tiene el perfil para ocupar dicha encomienda, pues es hija de pescadores, vive en Mazatlán y aprovechará la experiencia que le pueda aportar su familia para dicha encomienda, además de que por su condición de mujer, es también merecedora de este nombramiento, y así lo afirmó. Y mientras la priista se desvivía en elogios, hubo voces que no dudaron que esto fuera un regreso de favor, pues comentan que en la disputa en tribunales por la curul que ahora ocupa, el triunfo se debió, en parte, a una ayudadita de quienes gobernarán Sinaloa a partir del próximo lunes.

En busca de más contagiados de covid. Mientras en el Congreso Local trabajan, por un lado, a marchas forzadas para dejar todo listo para este domingo en que Rubén Rocha Moya tomará protesta como Gobernador Constitucional, por otro lado, realizaban pruebas diagnósticas para descartar o detectar más contagios entre los legisladores y el personal del poder Legislativo, esto luego del brote de dos casos entre semana. Y es que no quieren que nada empañe la ceremonia de este domingo, por lo que tratan de identificar a posibles contagiados y enviarlos a casa. Por lo pronto, ayer trascendió que una reportera de la fuente dio positivo, quien se dice está asintomática y en casa, aislada, por lo que no sería extraño que, de la remesa de pruebas realizadas ayer, pudieran surgir más casos. Así que, a estar pendiente, sobre todo quienes cubren la fuente. Y ojalá el este 31 de octubre no se convierta el Congreso en un potencial centro de dispersión del virus.

Alcalde Navolato admite que falló al pueblo. Sería el colmo que a más de cuatro meses con serios problemas en el suministro de agua en cientos de hogares de Navolato, particularmente en sindicaturas como Villa Juárez y Altata, el alcalde no admitiera que le ha fallado al pueblo, pues a unos días de entregar la estafeta no ha podido ni podrá saldar la deuda de entre 10 y 12 millones de pesos que su administración tiene con la Comisión Federal de Electricidad, para normalizar el suministro a decenas de poblaciones. Mientras el primer edil admite y se lamenta no haber podido cumplirle a los navolatenses en este tema de la normalización del abasto del vital líquido, aprovecha para decir que es culpa de todos, unos por no pagar y él por no haber podido gestionar el recurso, pero nada dijo de las familias que pagan puntual y no reciben el servicio. Y así quiere que el gobernador electo lo considere para integrarse al nuevo gobierno.