La Glorieta

Si es pasión, que se le borre… Por más intentos que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro ha hecho para que el gobernador Rubén Rocha Moya se comprometa a impulsar, económicamente, claro, su propuesta de Sistema Integral de Transporte, conocido como metrobús, más vale que entienda que este no es ni será una de las prioridades para el mandatario estatal, y así lo confió él mismo semanas antes de asumir el mando. Pero por si aún no entiende el mensaje, recientemente la nueva secretaria del Bienestar, Ruth Díaz Gurría, fue muy clara en explicar que el proyecto que pretende Estrada Ferreiro no va en la línea de austeridad de la Cuarta Transformación, pues se trata de un proyecto que cuesta al menos 3 mil millones de pesos, y aunque el alcalde ha sido reiterativo en explicar que la mitad de la inversión será a través de Banobras y a fondo perdido, el resto lo tendrían que aportar a partes iguales el municipio y el Gobierno del Estado, es decir, algo así como 750 millones cada uno, recursos que Rocha Moya no está dispuesto a aportar, pues con ese dinero bien puede financiar varias obras de pavimentación, colectores sanitarios y pluviales, sistemas de suministro de agua, incluso apoyar el programa insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador: la entrega de apoyos sociales. No hay que olvidar que antes de cualquier compromiso de Rubén Rocha con Estrada Ferreiro, está el compromiso que el de Batequitas hizo con López Obrador, y ese consiste en convertir a Sinaloa en el primer estado que amplíe y aporte dinero para estos programas de apoyo a estudiantes, discapacitados y jubilados, por citar solo algunos.

Vuelve al ruedo de la función pública. Omar Ayala Terraza, economista de profesión que fue subsecretario de Desarrollo Humano en la Administración de Mario López Valdez, y quien ha sido crítico de algunos episodios internos en el PRI, fue nombrado secretario del Ayuntamiento de Elota para la Administración 2021-2024, Gobierno municipal que encabeza la petista Ana Karen Val Medina. Junto a Omar, la alcaldesa y el cabildo aprobaron este nombramiento y el del tesorero municipal, Victoriano Zamora Val, y el oficial mayor, Ned Saúl González Rubio. Val Medina aprovechó estos nombramientos para reiterar a los habitantes de Elota que los servidores públicos de su Gobierno son personas comprometidas con la gente, y aseguró que en su Administración no hará distinciones en el trato.

Parte del equipo de Rocha. Entre los nombramientos de funcionarios que ha hecho el gobernador Rubén Rocha Moya en cargos como subsecretarías y direcciones, el morenista ratificó al guasavense Bernardo Gálvez Armenta en la Subsecretaría de Ingresos, un personaje que ocupó el mismo cargo en el Gobierno de Quirino Ordaz, y de quien se dice que es un funcionario hábil y sin colores de partido. También, el magistrado en retiro Juan de Dios Zambada Coronel se unió al equipo en la Secretaría General de Gobierno como subsecretario de Asuntos Jurídicos, por lo que estará trabajando muy de cerca nuevamente con Enrique Inzunza Cázarez.

Las prioridades de Margoth. Habiendo otras prioridades en Navolato, como el serio problema de abasto de agua en Villa Juárez, la alcaldesa Margoth Urrea ha tomado como prioridad para su incipiente Gobierno el tema del nuevo Palacio Municipal, el cual no quiere ocupar porque argumentan se fincó en medio de irregularidades y supuestos malos manejos de recursos. Para ella fue más importante que en su primera sesión de cabildo se aprobara como recinto oficial de su Administración el viejo Ayuntamiento, cuando en el nuevo palacio se invirtieron bastantes millones de pesos. Hoy parece ser más un capricho de la alcaldesa, quien de alguna forma quiere aplicar uno de los principios de la 4T: austeridad. Debe recordar que, mientras se enfrascan en esta discusión por un edificio, hay cientos de familias que siguen padeciendo por el agua, y esa debería ser la prioridad ahora, ya tendrán bastante tiempo para pelearse por el edificio y ver qué hacen con él.