La Glorieta

La irresponsabilidad de Luque Rojas. El diputado local morenista José Manuel Luque Rojas, quien hace exactamente una semana confirmó que había dado positivo a covid-19 y se ausentó del Congreso local, además de no haber podido asistir a la toma de protesta del gobernador, ayer se presentó a una sesión en el pleno, sin importarle que, por protocolo médico, debió permanecer 14 días aislado a partir del día de la confirmación, pues, aunque haya salido negativo en un nuevo examen, los especialistas afirman que muchas veces se trata de falsos negativos y la carga viral en su cuerpo puede existir, lo que pondría en riesgo a quienes estén cerca de él. Por donde se vea este caso, se trata de una actitud irresponsable del legislador, quien al parecer fue respaldado por sus compañeros de bancada, igualmente irresponsables. Ayer, por lo pronto, el ahomense se sentó a un lado de la legisladora Gloria Himelda Félix Niebla, quien, a pesar de estar separados por un acrílico, no se le acercó por ningún motivo. Tampoco sirvió de nada la queja pública del diputado priista Luis Javier de la Rocha Zazueta, quien dijo que Luque Rojas no debería estar ahí, queja que, por cierto, no fue escuchada por los integrantes de la Mesa Directiva.

Estrada hará cambios en cuatro direcciones. Aunque el alcalde Jesús Estrada Ferreiro no ha querido soltar nombres de posibles incorporaciones, salidas y reajustes de funcionarios para este segundo periodo al frente del Gobierno municipal de Culiacán, ayer adelantó que serán cuatro direcciones en las que hará cambios, y una de ellas es la Dirección de Ingresos, en donde saldrá Luis Alberto Gutiérrez Carreras y entrará Cecilia Benítez. Eso sí, el primer edil aclaró que la salida de Luis Alberto no se debe a mal trabajo, sino porque simplemente ya terminó su contrato y él quiere dar oportunidad a una mujer, y aclaró también que Cecilia llegará no por solo por ser mujer, sino por su perfil y capacidad para las responsabilidades que exige este cargo. De las otras tres direcciones donde hará movimientos, no quiso adelantar cuáles serán. Por cierto, ayer fue ratificado para los próximo tres años el gerente general de la Japac, Jesús Higuera Laura, mientras que el lunes fueron también ratificados por el cabildo en la primera sesión el secretario del Ayuntamiento y la tesorera municipal, Othón Herrera y Cairo e Issel Guillermina Soto González, respectivamente.

Puntapié a jubilados. Ya que hablamos de las decisiones del alcalde Jesús Estrada Ferreiro, ayer confirmó que a partir de enero próximo su Gobierno suspenderá los descuentos en el impuesto predial y en la Junta de Agua Potable a los trabajadores activos y jubilados, pues para él estos beneficios son privilegios que van en contra de la Constitución, por lo que incluso advirtió que el funcionario o empleado en activo que no esté de acuerdo con ello, puede dejar de laborar. Son alrededor de 36 mil jubilados los que se quedarán sin descuentos en la Japac. Y aclaró que la eliminación del descuento del 50 por ciento en el pago del predial será solo para empleados de confianza, y no para los sindicalizados ni de base ni eventuales. Lo que Estrada quiere es ver reflejado todo esto en una mayor recaudación, lo que no necesariamente se traduce en una mejora en los servicios públicos.

Acusan de gandallismo al alcalde. Luego de la integración de las comisiones en el cabildo de Culiacán, el único regidor del PAN, Sadol Osorio Porras, acusó a Jesús Estrada Ferreiro de agandalle y conveniencia, luego de que los morenistas se quedaran con nueve comisiones, mientras que a él solo le dieron dos: la de Equidad de Género y Familia, y la de Derechos Humanos, pero lo marginaron de las Comisiones de Hacienda y la de Gobernación. El enojo del regidor es que no se hayan tomado en cuenta los perfiles para elegir a los presidentes de dichas comisiones, cosa que, aunque es cuestionable, no debiera extrañarle al edil, pues siempre ocurre lo mismo en Gobiernos priistas, que panistas o morenistas. El agandalle siempre lo comete el partido en el poder.