La Glorieta

“Yo no fui a la fiesta”. Con ese estilo para evadir ciertos temas, cuando este fin de semana se le preguntó al alcalde, Jesús Estrada Ferreiro, qué harían como autoridad local en contra del establecimiento donde se realizó la fiesta de Halloween con la temática de feminicidio en la ciudad; eludió hablar del tema, solo atinó a decir que no sabía si tenían permiso para la celebración, pero que lo checaría la dirección de Inspección y Vigilancia, y de no tenerlo, se sancionaría. Pero no fue todo, pues ante la insistencia de los reporteros que le preguntaron su opinión del tema, Estrada salió con que: “Yo no fui a esa fiesta, no puedo opinar, no me invitaron, no sabía, qué puedo opinar de algo que no conocí”, pero en un tono molesto. Cuando lo menos que pudo haber hecho era solidarizarse y compartir la indignación por esta apología al delito del feminicidio, se puso a la defensiva.

¿Estrategia de AMLO? Para el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Estrada Vega, el ofrecimiento de la embajada de México en España que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador al exgobernador Quirino Ordaz Coppel, no es de a gratis, pues considera que además de un posible acuerdo entre ambos políticos, es además una estrategia del mandatario de México para de alguna forma reclutar a un exgobernador priista y mermar a la oposición. Insistió en que esa disposición de AMLO para reclutar a exgobernadores de la oposición, sin que se afilien a Morena, es parte de la estrategia y del proyecto de la Cuarta Transformación de ir debilitando a la oposición, pues reconoció que Ordaz Coppel dio buenos resultados a la entidad en el rubro de la obra pública.

Genaro Torrecillas a la cabeza. Aunque será este lunes cuando el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación dé a conocer de forma oficial al ganador de la elección realizada este viernes para elegir al nuevo secretario general de la Sección 27 en Sinaloa, este fin de semana trascendió que quien ganó con amplio margen es el profesor Genaro Torrecillas, quien de acuerdo con fuentes muy cercanas habría obtenido siete de cada 10 votos. Y aunque se afirma que el gremio magisterial de esta sección sindical vivió una jornada electoral tranquila, libre y democrática, la realidad es que muchos maestros activos y jubilados no pudieron emitir su voto, pues no aparecieron en el padrón que se estimaba era de entre 42 y 43 mil maestros. La versión del por qué algunos maestros no pudieron emitir su voto, remonta al hecho de que la convocatoria para esta renovación se emitió en marzo del año pasado, pero debido a la pandemia se interrumpió el proceso y fue hasta ahora que se pudo reanudar, pero en ese ínter hubo muchos cambios de adscripción, es decir, personal que se cambió de una ciudad a otra y que, a la hora de intentar votar, no aparecía en el padrón de su nueva residencia. Hoy, pues, Torrecillas será oficializado como el próximo relevo de Edén Inzunza Bernal.

La disputa por el PAN. La exdiputada local, Roxana Rubio Valdez, fue la primera candidata en registrarse para competir por la presidencia estatal del Partido Acción Nacional, dirigencia que en esta ocasión fue reservada para una mujer. La aspirante lleva en equipo a Luis Ángel Guatimea para la Secretaría General. Pero no la tendrán nada fácil, pues hoy poco antes del mediodía se registrará la otra fórmula que encabeza Verónica Montaño, y que lleva como propuesta la Secretaría General a Eduardo Ortiz, un experimentado político panista que ha sido diputado federal y secretario de Desarrollo Económico en Sinaloa. Incluso hay quienes afirman que esta dupla es la que tendría el respaldo oficial. Ya veremos si es verdad. Hay que recordar que, una vez aceptados los registros, en caso de ser dos planillas o más, las campañas internas inician el 19 de noviembre y la elección será el próximo 19 de diciembre.