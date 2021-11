La Glorieta

Muy tranquilos en el Palacio. Muy tranquilos estuvieron los funcionarios de primer nivel durante la primera semana de trabajo. A los únicos que se les vio más actividad pública fueron la Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable Ruth Díaz, el Secretario de Salud Héctor Melesio Cuen Ojeda y al Secretario General de Gobierno Enrique Inzunza Cazarez, este último hasta fue a Mazatlán para mediar en la problemática del alcalde Guillermo Benítez y el Partido Sinaloense. Muchos sinaloenses están a la espera de que los funcionarios de esta nueva administración estén más activos en los próximos días cuando ya hayan nombrado a su personal de confianza y que ya conozcan el presupuesto con el que cuentan. Los funcionarios de Rubén Rocha Moya tienen muchas expectativas que cumplir entre los sinaloenses y se esperan mucho de ellos porque tienen a la mayoría de los diputados locales de su parte, así como a los diputados federales, senadores y el presidente de la República. Ojalá que todos los funcionarios trabajen con honestidad, humildad y transparencia por el bien de Sinaloa.

Denuncia. La administración de Jesús Estrada Ferreiro ha estado envuelta en escandalo, tras escandalo y como si no fuera poco ahora en redes sociales están denunciando que un familiar de uno de sus funcionarios esta haciendo su agosto hostigando a empresarios del Valle de San Lorenzo aprovechando el cargo del funcionario, esto es algo grave y que debe investigarse porque el alcalde le gusta mucho hablar de legalidad y transparencia ojalá que comience con sus funcionarios porque no se vale que valiéndose de sus puestos los familiares quieran posicionar sus negocios, la denuncia sobre este funcionario esta en las redes sociales y se espera que el alcalde en vez de ponerse a la defensiva y contestar de forma déspota a quien lo cuestione sobre el tema lo corrija.

Contradición. Mientras que el alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro ha afectado algunos negocios con el pretexto de aplicar según él el reglamento municipal por otro lado asegura que los vendedores que vienen del sur del país tienen derecho a trabajar y por eso no les puede negar permisos. En esto tiene razón y se esta a favor de que se brinden las oportunidades de trabajar a todas las personas sean del estado que sean, todos tienen el derecho de sacar adelante a sus familias. Lo criticable al alcalde es porque él cerró en un tiempo a negocios ubicados por la carretera de Culiacán-Culicancito, su personal anduvo hostigando a floristas, panaderos entre otros comerciantes de la vía pública a algunos no les dio la menor oportunidad de trabajar simplemente los quitó. Lo correcto es que el alcalde de oportunidad a todos los comerciantes de forma ordenada y que los que vienen de afuera no afecten a los que durante todo el año paga impuestos que se les dé oportunidad en un área en donde estén seguros y tengan facilidades de venta pero que sea parejo con todos.

Que siempre sí. La presidenta de Navolato Margoth Urrea siempre decidió que su administración despacharía en el viejo Ayuntamiento ubicado en el Centro de la Ciudad. Aunque muchos navolateños aplaudieron esta idea porque esta muy arraigada la costumbre de ir allí pero algo que sí es cierto es que el edificio ya quedó rebasado. En las oficinas hay hacinamiento, no hay salidas de emergencia y las personas con discapacidad o adultas mayores no pueden subir al área de presidencia. Otra de las situaciones es que es demasiado el tráfico en las calles por lo que también es necesario desahogarse. La presidenta no sólo debe decir que se quedará en este edificio, también debe invertirle en mantenimiento porque en algunas áreas el hongo de las paredes ya es un atentando contra la salud de los trabajadores. También deberá darle un uso al edificio del Ayuntamiento nuevo como rentarlo, porque de lo contrario le saldrá muy caro el mantenimiento. Ojalá que la alcaldesa haya tomado esta decisión porque la gente se lo pidió y no por capricho o revanchismo político porque ya no se esta para esto.