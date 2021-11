La Glorieta

La huida de Cuen. El que salió apresurado al término de la conferencia semanera del gobernador Rubén Rocha Moya, fue Héctor Melesio Cuen Ojeda, seguramente para evitar los cuestionamientos de la prensa que lo estaba cazando, pues el pasado viernes anduvo muy activo en Mazatlán, pero no precisamente como secretario de Salud, sino como dirigente moral de su partido, el PAS, para buscar un arreglo político con el alcalde mazatleco, Luis Guillermo Benítez. Justo este ha sido tema entre los analistas, quienes coinciden en que el exrector de la UAS no cuidó las formas para resolver un asunto de política partidista, pues las imágenes que circularon en los diferentes medios y las declaraciones del propio mandatario estatal confirman que Cuen atendió asuntos partidistas en horario laboral, por lo que ahora muchos se preguntan si esa será la tónica ahora que está al frente de una de las instituciones más importantes y demandantes del Gobierno estatal.

Comparecencias light. La diputada local morenista e integrante de la Comisión de Justicia en el Congreso de Sinaloa, Victoria Sánchez Peña, cuestionó la falta de profundidad en los cuestionamientos que sus compañeros hicieron a las aspirantes a una Magistratura, quienes comparecieron ayer, pues aseguró que las preguntas que les hicieron son para un estudiante del primer grado licenciatura y no para alguien con la experiencia que ya tienen las tres mujeres que participaron en un primer bloque: Claudia Yuridia Meza Avendaño, Ivonne Salazar Espinoza y Gloria del Carmen Morgan Navarrete. Y es que más que saber cómo están conformados los tribunales o las competencias de estos, lo que interesaría saber es qué opinan las aspirantes a una Magistratura sobre la transparencia y rendición de cuentas y otros temas que exigen mayor profundidad por lo que cuestionó la labor de sus colegas diputados.

Preparan cargada morenista. Por si estaban preocupados por la forma en cómo piensa emitir su voto el grupo parlamentario de Morena para designar al próximo o próxima fiscal general del Estado de Sinaloa, ayer el presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, César Ismael Guerrero Alarcón, adelantó que el grupo votará en bloque a favor del candidato o candidata que consideren idóneo para el cargo. No hay que olvidar que el diputado, dijo hace apenas unos días que en este proceso de selección no había línea dictada desde Tercer Piso, eso por aquello de las mentes que piensan que habrá dados cargados hacia Sara Bruna Quiñónez. Los otros dos aspirantes que completan la terna con Dámaso Castro Zaavedra y Claudia Zulema Sánchez Kondo, quienes serán llamados a comparecer al Congreso una vez que termine el proceso de selección para tres Magistraturas Propietarios del Poder Judicial. Justo en este tema del proceso de selección del nuevo o nueva fiscal general, el gobernador Rubén Rocha advirtió ayer durante su conferencia semanera que no se descarte alguna sorpresa en la definición, esto en respuesta a los cuestionamientos de si sigue siendo Sara Bruna su favorita.

Revocación de cargo en el Issstesin. Ayer se supo, porque así lo confirmó el gobernador Rubén Rocha, que él mismo ordenó revocar el cargo que el pasado miércoles por la tarde noche había dado al profesor Teodosio Joel Fausto García como director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa (Issstesin), solo porque él le había pedido que como responsable de esta área debía gobernar para todos los grupos, sin distingos, pero al profe le ganó su espíritu de lucha y de inmediato compartió en redes un video en donde pide a su grupo, a los de Somos más que 53, continuar en la lucha. Incluso en su mensaje, les agradeció el apoyo y les reiteró que el cargo que le habían dado era gracias a ellos, que seguiría en la lucha, que irían juntos, por lo que Rocha Moya ordenó de inmediato su revocación y dieron posesión al siguiente día al morenista Daniel Ramírez León.