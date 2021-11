La Glorieta

Cambio de tono. Visiblemente molesto por la serie de manifestaciones y bloqueos que trabajadores del sector de la salud hicieron no solo en la capital sinaloense, sino en varios municipios del norte, centro norte y sur del estado, el gobernador Rubén Rocha Moya señaló que los inconformes no pueden ser tan irresponsables y advirtió que les descontarían el día. Parece que al mandatario estatal le duró poco la paciencia que había mostrado hacia este amplio sector de trabajadores que reclaman justicia laboral mediante la asignación de bases y la cancelación de aquellas que se repartieron de forma irregular. Incluso, Rocha Moya les recordó que su Administración no podrá en lo que resta del año comprometerse a otorgar alguna plaza, sino hasta el próximo año, en que reciban recursos federales para ello, por lo que insistió en que deben entender que él no les puede resolver el problema en 10 días y ellos tampoco debieran estar paralizando actividades porque el tema de la salud es algo muy serio. “Tenemos que entendernos, y ellos tienen que entender que yo no les puedo resolver en 10 días. Si no entienden, es una irresponsabilidad. Lo que vamos a hacer es descontarles y responsabilizar de que están paralizando. La salud es muy seria y necesitamos atender a la gente. No pueden ser irresponsables”, recalcó Rocha. Luego recordó que esta solución corresponde a la federación, y su Gobierno solo coadyuvará, aunque aclaró que si el Gobierno federal no aporta, él tendrá que entrarle con dinero para basificar a los primeros, pero a partir del 2022. Solo se ocupan alrededor de 3 mil bases.

No hay línea en procesos. Tras su renuncia a la coordinación general del Consejo Estatal de Seguridad Pública para buscar la vacante de secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp), Ricardo Jenny del Rincón, quien, por cierto, coordinó el proceso de selección de la quinteta de aspirantes a fiscal general del estado de Sinaloa que le fue entregada al gobernador Rubén Rocha Moya, admitió que las declaraciones previas de ciertos actores políticos en favor de determinados aspirantes afectó la credibilidad del proceso, pero negó que hubieran recibido línea de parte del mandatario estatal para decantarse en favor de Sara Bruna Quiñónez, quien ayer resultó designada fiscal. También descartó que, ahora que él busca participar en el proceso de selección del nuevo secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, tras la renuncia de Renato Ocampo Alcántar, exista “línea” para que él sea el favorecido, es decir, que no aplica la frase de que “amor con amor se paga”, insistió. Ya veremos. Por lo pronto, es importante aclarar que este proceso es distinto al de la Fiscalía, pues acá la Coordinación General del CESP, que era presidida por Jenny del Rincón, propondrá perfiles y elegirá de manera interna una terna de aspirantes para presentarla al gobernador del Estado, y será este quien directamente haga la designación. Justo hoy a las 10:00 horas culmina el plazo para que las y los miembros del CESP presenten sus propuestas ante la Coordinación General, las cuales deberán ir acompañadas del currículum de la persona interesada, así como de una exposición de motivos realizada y firmada por el o la aspirante; luego se reunirán para evaluar los perfiles y seleccionar la terna que se presentará al gobernador del Estado.

Llegará la austeridad a la FGE. La recién designada titular de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, dijo ayer que hará un diagnóstico general del organismo autónomo para luego decidir si amerita o no una depuración. Lo que sí advirtió es que en su encargo aplicará medidas de austeridad y se comprometió a realizar una procuración de justicia más eficiente frente a la incidencia delictiva, sobre todo ante la elevada cifra de violencia familiar. Será interesante ver que esas medidas de austeridad que implementará la exjueza y ahora fiscal no incrementan aún más el preocupante grado de impunidad, pues sí sorprende el compromiso cuando otros actores han insistido en la falta de mayores recursos para el sistema de procuración de justicia. Hay quienes anticipan la posibilidad de que Dámaso Castro continúe como vicefiscal.