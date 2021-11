La Glorieta

Alcalde anticipa triunfo en controversia. El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, dijo tener plena confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dará la razón en la controversia que interpuso por considerar inconstitucional el decreto aprobado por diputados de la pasada legislatura local, quienes reformaron la Ley de Pensiones para favorecer a las viudas de los policías con la homologación de estas. El alcalde, una vez que supo que la Corte solicitó información al Congreso local, insistió en que los diputados locales no tienen facultades para legislar en materia hacendaria, mucho menos para echarle más carga al Ayuntamiento con leyes inconstitucionales, por lo que pidió a los legisladores no seguir engañando a las viudas de los agentes diciéndoles que tienen razón. Incluso, Estrada Ferreiro dio a conocer que ya se reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Feliciano Castro Meléndrez, y con el gobernador Rubén Rocha, con quienes asegura haberse puesto de acuerdo para hacer las cosas de forma correcta, lo que, desde la óptica del alcalde, implica modificar nuevamente la ley de pensiones y dejarla como estaba, para no seguir violentando la Constitución ni violentar, dice él, los intereses del pueblo… como si las viudas no fueran parte del pueblo.

Política económica con sentido social. El nuevo secretario de Economía, Javier Gaxiola Coppel, compartió para este rotativo que en su gestión habrá un apoyo como nunca a las mujeres que, además de trabajadoras, son jefas de familia muchas de ellas. El funcionario, quien se ve que trae ganas de trabajar y además es un reconocido empresario, insistió en que el enfoque de esta dependencia será más incluyente y con un alto sentido social, en donde tampoco se harán a un lado a los empresarios, pero sí priorizarán la atención al emprendimiento, es decir, apoyos para quienes, desde la comunidad y las colonias quieran emprender sus propios negocios, sabedores de que esta política genera desarrollo y bienestar familiar. Y no solo eso, con una mayor visión empresarial, se buscará también que los micros y pequeños negocios puedan convertirse en proveedores de establecimientos más grandes.

El reto en Vialidad y Transportes. De entre las designaciones que se realizaron este fin de semana en la Secretaría General de Gobierno, destaca el nombramiento del conocido empresario transportista Miguel Loaiza Pérez como el nuevo director de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado, sector que, desde luego, conoce al dedillo este personaje. Y es por ello mismo, porque conoce el sector, pero también porque tiene intereses en el mismo, que seguramente muchos ojos estarán puestos en la forma en que ejerce la responsabilidad, pues para nadie es un secreto que en esa misma silla han habido otros directores que han aprovechado el cargo para favorecer a incondicionales, proteger a sus grupos y fortalecer, desde luego, sus propios intereses, así que ese es precisamente el reto para Loaiza Pérez, ejercer su responsabilidad con igualdad para todos los grupos y sectores del transporte.

Reordenamiento en vía pública. Las acciones que a mitad de semana inició el Gobierno municipal a instrucción del alcalde Jesús Estrada Ferreiro para liberar espacios de la vía pública en algunas colonias y reordenar también el comercio en el Primer Cuadro de la ciudad, seguramente pisarán varios callos, pues más de un afectado argumentará que esto atenta contra la oportunidad de ganarse un sustento de forma legal. El problema es que, más allá del derecho que todos tienen a emprender un negocio, del tamaño que sea, no pueden hacerlo a costa de los derechos de terceros, y esto aplica para el derecho al libre tránsito que todo ciudadano tiene y que, en casos como el “corredor gastronómico” en que se había convertido el parque del fraccionamiento Canaco, al norte de la ciudad, estaba generando un fuerte caos vial que afectaba no solo a quienes por ahí pasaban, también a quienes viven en los alrededores. Y en el caso de las acciones que se aplicarán en el Centro, como, por ejemplo, la prohibición a establecimientos formales para colocar mercancía en banquetas o el no sacar la basura a banquetas peatonales, veremos si lo cumplen.