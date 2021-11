La Glorieta

No permitirá atropellos. Muy tibios se dejaron ver la mayoría de los regidores en sus primeros días de trabajo. Ni siquiera protestaron porque el alcalde Jesús Estrada Ferreiro no les permitió que llevaran a una persona de su confianza y sus asistentes serán asignados por el Ayuntamiento. Quien no le va a poner fácil a sus imposiciones ni ocurrencias al alcalde es el regidor del PAN, Sadol Osorio Porras, quien ya alzó la voz y no permitirá atropellos. Aunque este edil pensaba que se podía formar un bloque opositor, al parecer no será así porque, por comodidad, conveniencia o quizá porque le temen la mayoría de los regidores, no están dispuestos a confrontar al alcalde. Si algo es cierto y digno de reconocer es que Estrada Ferreiro ha sido el primer alcalde en tener dominio en la mayoría de los regidores de oposición y también del sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento. Hay algunos políticos que ya tienen pensado en pedirle asesoría para que les diga el secreto de cómo se puede gobernar y tener sometido al Stasac y regidores; por cierto, estos últimos ganan bastante bien como para que no defiendan a la ciudadanía, sobre todo a los pensionados y jubilados, a quienes el alcalde ha amenazado con quitarles el descuento del predial y de las tarifas de agua potable.

Justa demanda. Desde hace años, el personal de los penales y peritos de la Fiscalía General del Estado han estado exigiendo que se les haga justicia con los salarios, pero no han sido escuchados, pese a realizar labores de riesgo. La actividad de muchos peritos es muy pesada y riesgosa, sobre todo los de homicidios, cuyos horarios, en ocasiones, se extienden más de su horario y van a zonas peligrosas. Los médicos y personal de los penales también están en constante peligro, sobre todo que en Sinaloa los penales están convertidos en una bomba de tiempo, en especial el de Culiacán, en donde hay cientos de reos que deberían estar en prisiones de alta seguridad. Es injusto que el Gobierno estatal tenga en estas condiciones al personal que realiza tan importante labor en las áreas de seguridad. Bien por el diputado Pedro Villegas Lobo, quien va a ser vocero de estos trabajadores. Ojalá que los legisladores sí etiqueten más presupuesto para la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, para que no haya pretexto de no otorgar los incrementos salariales a los trabajadores. Ojalá que, de una vez por todas, se les haga justicia y no solo queden en denuncias entre el personal precario y los diputados. También, que los legisladores estén al pendiente de que se les entreguen a las dependencias, organismos y comisiones los recursos que les son etiquetadas, porque muchas veces no les llega. Eso ocurrió durante la Administración pasada, que los legisladores etiquetaron recursos ‘dioquis’, el gobernador Quirino Ordaz Coppel no los tomó en cuenta.

En espera de resultados. Desde la Secretaría de la Mujer se tiene que acompañar el tema de la violencia con perspectiva de género, expuso la subsecretaria de esta dependencia, Rosa Elena Millán Bueno, quien, junto a Teresa Guerra Ochoa, no la tienen fácil porque las sinaloenses esperan mucho de ellas. Es cierto lo que dice Millán Bueno, hay muchas mujeres que no denuncian el maltrato en Sinaloa, primero, por la gran burocracia que hay, tienen que perder horas y horas sentadas en una agencia del Ministerio Público; si bien les va y se considera que sí corren peligro, lo máximo que harán es ordenar patrullajes de vez en cuando por sus casas, en donde estarán con el agresor. Tampoco denuncian porque no hay programas de empleo para ellas y temen quedarse sin el sustento para sus hijos. Habrá que ver si de esta nueva dependencia realmente se apoya a las mujeres víctimas de violencia, si obligan que la Comisión de Atención a Víctimas les brinde la atención integral a la que tienen derecho. Será interesante ver también cómo se van a defender a las mujeres ante los ataques de algunos alcaldes, ante el desinterés de la Fiscalía General de Justicia de atender sus denuncias y demandas. Por cierto, aún es hora de que, desde la Secretaría de la Mujer, no se ha dicho cómo se va a apoyar a las viudas de policías que tienen prohibido el ingreso al Ayuntamiento de Culiacán. Bien pueden iniciar apoyándolas a ellas. Esperamos que en los próximos días se dé una respuesta.