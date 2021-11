La Glorieta

Gobierno no intervendrá en conflicto del SNTE 27. Luego de reconocer que los candidatos que perdieron la elección para definir al nuevo secretario general de la sección 27 del SNTE son sus amigos, el mandatario estatal, Rubén Rocha Moya, aclaró que él no se meterá en la polémica que ha generado el proceso de impugnación, pues añadió que ese es un tema que se debe dirimir y resolver al interior de la organización sindical, además de que a él no le consta que efectivamente haya habido fraude como acusan, esto ante los constantes llamados por parte del profesor Carlos Rea para que intervenga. Sobre los señalamientos de los derrotados, Sergio Campas Soto, Jaime Valdez Juárez y el profesor Rea Camacho, a quienes Rocha dice conocer y son sus amigos, les recordó que en lugar de haber ido cada uno en planillas distintas, se hubieran unido, pero les aclaró que si sigue ganando el mismo grupo, eso es resultado de la democracia, y ahí él no se meterá. Más claro ni el agua.

Sobre aviso no hay engaño. Aprovechando los reflectores de la semanera, el gobernador se refirió ayer a los conflictos por el poder que hay en los Ayuntamientos de Mocorito y Mazatlán. En Mocorito, la alcaldesa María Elizalde Ruelas sigue sin secretario, tesorero y oficial mayor porque los regidores de Morena se aliaron con los del PRI para boicotearle; mientras que Mazatlán son los regidores del PAS quienes le han echado montón al Químico Benítez para no dejarlo nombrar al secretario. A ello se refirió desde Culiacán, Rocha Moya, y dijo no estar de acuerdo, que ningún regidor, tanto del PAS como de Morena, tienen su apoyo, que su respaldo es para la alcaldesa y el presidente municipal. Y les pidió que por favor “no se exhiban demasiado”, pues todo es una lucha del poder por el poder, pero entre los pies se están llevando a los ciudadanos. Y aunque dijo que respetaría la autonomía de los gobiernos municipales, el mensaje ahí está para el que lo quiera escuchar.

Rocha no fue invitado a la polémica boda. “Yo lo que celebro es no haber ido a la boda de Santiago Nieto”, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo textualmente ayer el gobernador Rubén Rocha Moya cuando le preguntaron su opinión sobre la asistencia del exmandatario estatal, Quirino Ordaz Coppel, a esta polémica celebración realizada en Antigua, Guatemala, misma que les costó el cargo a una funcionaria de la Ciudad de México y al propio Santiago Nieto. Rocha Moya admitió que no lo invitaron. Y aunque le cuestionaron su opinión sobre si la visita de Ordaz pudiera costarle la Embajada en España, el gobernador consideró que la asistencia a esta boda no debiera ser motivo para negarle el permiso en el Senado, más allá de la polémica, incluso reveló que él pidió a los legisladores sinaloenses que apoyaran a Quirino, pero no contaba con la polémica que se suscitaría por la boda de Santiago Nieto. Y aunque el senador Germán Martínez se pronunció en favor de negarle el permiso al mazatleco, Rocha recordó que el expanista, aunque es su amigo, solo es parte de un grupo de cinco, por lo que no ve problema en la aprobación para Quirino.

Pleito por lo que queda del PRD. En medio de cuestionamientos por el destino de los 620 mil pesos que mensualmente recibe la dirigencia estatal del partido por concepto de prerrogativas, así es como el próximo domingo se llevará a cabo la elección para definir al nuevo dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), lo que queda de él. Ente los aspirantes se encuentran Francisco Juárez Hernández, quien lanzó el cuestionamiento al aún delegado estatal, Marco Aurelio Vásquez López; el otro contendiente es Oner Lazcano, exregidor de Badiraguato. Curioso que cuando se pensaba que en el partido del Sol Azteca no había nada que disputar, pues resulta que no, que es más de medio millón de pesos de prerrogativas –que no tardan en esfumarse, por cierto- las que se estarán peleando en la próxima contienda interna por la dirigencia.