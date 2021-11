La Glorieta

Espaldarazo de legisladores federales. En un inusual pronunciamiento, legisladoras y legisladores federales de Morena compartieron en redes sociales un posicionamiento de respaldo, como lo hiciera el gobernador Rubén Rocha Moya este lunes, a la alcaldesa y alcalde de Mocorito y Mazatlán, María Elizalde Ruelas y Luis Guillermo Benítez, respectivamente, y se sumaron al llamado a los regidores de ambos municipios para que se restablezca la legalidad. No hay que olvidar que en estos dos Ayuntamientos, ediles han impedido a la alcaldesa y al alcalde nombrar a secretario, tesorero y oficial mayor, esto ante la falta de acuerdo para el reparto de posiciones. En su llamado, los y las legisladoras federales morenistas reiteraron que no son tiempos de distracciones, y aseguraron que “no es la ambición política ni la lucha del poder por el poder lo que caracteriza a los protagonistas del cambio verdadero”. Por cierto, aunque muchos ciudadanos han apoyado este posicionamiento, también hay quienes lo criticaron, pues recordaron a los legisladores que, más allá de los “estira y afloja” en las negociaciones de tipo político —que, hasta cierto punto, son comunes— los Ayuntamientos son autónomos y, si existen estos conflictos, es por la falta de capacidad de gobernar de quienes están al frente de estos municipios. Y, como dice la popular frase: “Lo que natura no da, Salamanca no presta”.

Llamado desde el Congreso local. A propósito del conflicto político en Mazatlán, el diputado local pasista y presidente de la Mesa Directiva en el Poder Legislativo estatal, Gene René Bojórquez, pidió seriedad y no estar jugando a presionar al Congreso de Sinaloa con la solicitud de juicio político para regidores del PAS en Mazatlán; también reiteró que el gobernador Rubén Rocha Moya no puede meter las manos en este conflicto entre el alcalde mazatleco y los ediles, además de recordar que el cabildo es un órgano colegiado en donde seguramente llegarán a acuerdos para el nombramientos de secretario, de lo contrario, entonces sí el Congreso local podría iniciar algún procedimiento en este caso. Pero lo que no se vale, señaló, es que se trate de presionar con una solicitud de desafuero, la cual no se ratificó, pero luego llegan con otro documento.

Dan acomodo a exalcalde de Navolato. El reciente nombramiento del exalcalde de Navolato, el petista Eliazar Gutiérrez Angulo, como director de Programas Preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa, seguramente levantará cuestionamientos, pues más allá de haber estado a cargo de un municipio, nadie le conoce dotes de sicólogo o siquiatra como para ponerlo al frente de un área donde se debiera privilegiar el perfil más que la ideología o preferencia partidista. Y es que, por más que se le busca el mérito para garantizar el éxito en una dirección tan sensible, lo único que se reafirma es que muchos de los nombramientos podrían calificarse como pago de cuotas o favores a cuates, lo mismo de siempre. Ojalá que la tarea de trabajar en bien de la prevención social del delito y de conductas antisociales no sea abordada por Eliazar como lo hizo con el tema del agua potable a los habitantes de Navolato.

Estrada desaira a Policías. A la molestia que impera entre policías municipales porque el Gobierno municipal no les incrementó el sueldo, como regularmente suele hacerlo y anunciarlo en su festejo, el cual, por cierto, fue este lunes, se suman las críticas del regidor panista Sadol Osorio Porras, quien lamentó no solo el desaire que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro hizo a los policías en su día, sino al trato que de manera general les ha dado en los años que lleva al frente del Gobierno municipal. Y es que, para el edil, Estrada ha sido un personaje de trato hostil y carente de empatía para con los encargados de la seguridad del municipio, pero no solo contra los activos, sino también hacia los jubilados, por lo que el llamado es a mejorar esa relación, no solo por el bien de los agentes y el Gobierno, sino también de la ciudadanía.