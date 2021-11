La Glorieta

Otra mancha más. Mientras el alcalde Jesús Estrada Ferreiro anda de gira, paseando por el Tianguis Turístico Mérida 2021 y hasta dándose tiempo para recibir un premio por “innovación en transparencia”, su férreo crítico en el cabildo, el regidor panista Sadol Osorio Porras, lo balconeó haciendo pública una lista de “funcionarios aliados”, y entre ellos al menos un exregidor: Sergio Beltrán Coronel, que durante la Administración pasada recibieron préstamos hasta por 100 mil pesos del erario público, aun cuando el primer edil ha dicho en reiteradas ocasiones que su Administración no tiene dinero para pagar —lo que corresponde— a trabajadores que buscan su jubilación y pensión. En la lista proporcionada por el edil aparecen tres préstamos de 100 mil pesos, el del exregidor, y otro par: María Luisa Alvarado Tizoc, entonces con cargo de síndica municipal, y Dan Santos Valdez, quien, al momento de este préstamo y otro por 20 mil pesos, figuraba como director del parque Las Riberas. El cuestionamiento de Osorio Porras es por qué el alcalde sí tienen dinero para unos y para otros no, y adelantó que solicitará la intervención de la Auditoría Superior del Estado para que se revise y se sancione lo que se tenga que castigar. Quien ayer mismo salió en defensa de su jefe fue la tesorera municipal, Issel Soto González, al afirmar que esos préstamos no son ninguna irregularidad, que se trató de adelantos de sueldo como a cualquier otro trabajador del Ayuntamiento, mismo que se les descuenta cada mes y deben pagar antes de que termine la Administración. Y reiteró que no hay en ello ningún daño a la Hacienda municipal como lo intenta hacer creer el regidor Osorio Porras.

Premio a la transparencia. Ya que abordamos temas relacionados con el Gobierno municipal, ayer el Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai) entregó a esta Administración el premio al primer lugar del Certamen a la Innovación en Transparencia 2021, en la categoría de Gobierno municipal, por el proyecto denominado Programa Municipal de Vivienda (Promuvi), que, de acuerdo con los organizadores, está enfocado en garantizar la transparencia en el acceso a programas de vivienda de manera directa para toda la población culiacanense. Y aunque se pensó que el premio lo entregarían en manos del alcalde, pues así lo anunció su equipo de prensa, el reconocimiento lo recibió el director general del Instituto Municipal de Vivienda, José Luis Ramírez Sarabia, ya luego Estrada Ferreiro tuvo oportunidad de posar también para la foto ahí en el lugar de la ceremonia, el auditorio Alonso Lujambio del INAI en la Ciudad de México. Desde luego que esta distinción generó confusión y luego una avalancha de reacciones en redes sociales, pues se pensaba que el premio sería para el alcalde, por lo que calificaron de inaudito que este Gobierno estuviera recibiendo un premio a la transparencia cuando, por ejemplo, le han sido reprobadas las cuentas públicas.

Meten reversa en descuento. No se sabe cuál fue el motivo, pero lo cierto es que el Gobierno municipal confirmó a través de la tesorera municipal, Issel Soto González, que siempre no eliminarán los descuentos en el pago del predial a jubilados y pensionados, grupo que, según se había dicho, era de alrededor de 35 mil, pero que antier ellos mismos aclararon ser alrededor de 250 mil involucrados en esa primera intención fallida del alcalde de dejarlos sin este beneficio del 80 por ciento de descuento. Y es que, para retirarles este beneficio, el municipio ocupa del apoyo de los diputados locales, y ahí no tiene cuórum. Ayer, la funcionaria que maneja los dineros del municipio aseguró que seguirá este grupo de contribuyentes recibiendo el beneficio durante todo el periodo fiscal 2022. Falta ver si no sale Estrada Ferreiro en estos próximos a decir que se trató de una equivocación. De lo que no se han librado los jubilados y pensionados es de la eliminación del descuento en el pago del agua, donde, según el primer edil, reciben un descuento de 100 pesos, y advirtió que sería autorizado por el Consejo General de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, por lo que desde el Congreso piden al alcalde “no dar un albazo” a los culiacanenses al tratar de negar estos beneficios establecidos en la Ley de Hacienda Municipal.