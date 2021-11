La Glorieta

Se entrampa el tema de las bases en salud. La petición de 514 millones de pesos en el presupuesto estatal 2022 para garantizar la basificación de alrededor de 2 mil trabajadores de la salud, exigencia hecha por líderes del personal inconforme a diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, no será posible, y así respondió ayer el gobernador Rubén Rocha Moya, quien reiteró que a partir de enero próximo entregarán basificaciones al gremio, pero solo serán unas cuantas, pues aclaró que no se pueden entregar todas y menos que el gobierno destine más de 500 millones de pesos en el presupuesto a este tema. El mandatario estatal detalló que no es posible destinar dicha suma para las basificaciones, pues se trata, dijo, de un tema que corresponde al Gobierno federal, aunque añadió que harán el esfuerzo por basificar con recurso estatal a todo el que se pueda. Falta ver cómo toman estas declaraciones los trabajadores precarios, quienes tienen años exigiendo una base y solo han visto cómo gobiernos de otras administraciones y líderes sindicales pasan por encima de sus derechos.

Salen a flote las plazas irregulares. Ayer mismo, el secretario de Salud en el estado, Héctor Melesio Cuen Ojeda, confirmó la detección de 270 basificaciones asignadas de manera irregular, esto en la recta final de la administración anterior. Pero fue más allá al advertir que dichas plazas serán congeladas en los próximos días, aunque con el respectivo derecho a réplica para el personal beneficiado, y después de los alegatos determinarán si se reasignan. Mientras tanto, seguirán recibiendo documentación de los trabajadores inconformes, quienes han proporcionado evidencia de la asignación irregular, pues afirman que entre los beneficiarios hay al menos un familiar del exsecretario de Salud, el doctor Efrén Encinas Torres, y otro del director del Hospital de la Mujer, además de decenas de personas con menos antigüedad que los cientos de trabajadores que se han manifestado durante las últimas dos semanas. Pero mientras son peras o manzanas, los precarios del Hospital de la Mujer, ya dijeron que no abandonarán el plantón a las afueras del nosocomio, que lo harán hasta enero siempre y cuando empiecen realmente con la basificación, pues ya saben que eso de las promesas no se cumplen hasta que realmente se cumplen.

Sube de tono la guerra en el PRD. Señalamientos muy serios hicieron ayer en contra del aspirante a la dirigencia estatal del PRD, Javier Juárez Hernández, que de resultar ciertos podrían tener consecuencias. Y es que la secretaria general del partido, Amada Hernández Madueño, señaló este fin de semana que el secretario de Asuntos Electorales, Javier Juárez, cometió violencia política en razón de género en su contra al exponer en una reunión interna del partido “un audio de índole sexual” y asegurar que la autora del contenido era precisamente ella, Amada Hernández, por lo que la perredista lo denunció no solo ante la Organización Nacional de Mujeres del PRD, sino también ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, ante el Órgano de Justicia Intrapartidaria del PRD, ante la Secretaría de la Mujer Sinaloa y ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Con todo ello buscan no solo la suspensión de los derechos políticos y partidarios para Juárez Hernández, sino también que, de ser declarado culpable, se le incorpore al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y su inhabilitación para ocupar cualquier cargo en el servicio público.

La repartición del alcalde. Con el lenguaje que le caracteriza, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro le mandó decir este fin de semana al regidor panista Sadol Osorio Porras que “anda miando fuera del hoyo”, esto luego de la exhibida que el edil le dio a Estrada en el tema de préstamos presuntamente irregulares por hasta 100 mil pesos a funcionarios. Ya entrado en gastos, el alcalde también les mandó decir a los diputados locales, quienes lo cuestionaron de traidor a la 4T por intentar quitar los descuentos en predial y agua potable a grupos vulnerables, que para él no vale eso que le están diciendo y que él no está traicionan a la 4T.