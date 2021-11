La Glorieta

Retos de la fiscal. Tras manifestar la fiscal general del Estado, Sara Bruna Quiñónez, que entre las prioridades de la dependencia a su cargo está brindar atención humanitaria y rápida a las víctimas del delito, ha quedado de manifiesto que esta buena intención no se ha puesto en práctica en algunas áreas. El pasado viernes, el grupo de rastreadoras Sabuesos Guerreras denunció que, tras haber localizado una osamenta en una fosa, los peritos tardaron mucho tiempo en acudir; ayer también se denunció que tardaron más de cinco horas para llegar donde estaba el cadáver de un vecino de La Presita de Mojolo, quien murió tras sufrir un accidente en su motocicleta. En este caso, los culpables no son el personal que trabaja en la Fiscalía, es la falta de personal, de equipo y de hasta gasolina para que acudan a los hechos de forma inmediata. Es hora que Sara Bruna exija un buen presupuesto para la Fiscalía y no haga lo que el anterior fiscal que, ante el temor de pedirle los recursos etiquetados al gobernador, se quedaba con lo que le daban, y quien sufrían las consecuencias era el personal, que no podía desarrollar su trabajo, o bien, acceder a mejores sueldos y prestaciones. Por lo pronto a la fiscal se le pide que trabaje para evitar las desgarradoras escenas donde la familia ve durante horas tirados en las calles o basureros los cuerpos de sus seres queridos, ya sea porque fueron víctimas de la violencia o de accidentes automovilísticos.

Invitado incómodo. La pregunta que muchos ciudadanos se hicieron ayer fue “¿será necesario invitar a Jesús Estrada Ferreiro a un evento en el cual se va a entregar un beneficio de los Programas del Bienestar?”. Esto porque, por una parte, presume los programas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y, por otro, está en contra de que se les otorguen los descuentos del predial y el agua potable a jubilados, pensionados y personas con discapacidad. Tras el evento de la entrega de tarjetas de la Pensión del Bienestar, el primer edil de Culiacán no perdió oportunidad para lanzar amenazas contra los diputados por si no aprueban las actualizaciones de las claves catastrales y que, de hacerse, golpearía aún más las finanzas de los culiacanenses. También sigue aferrado al proyecto del Metrobús, obra que no es prioritaria. Teniendo tantos programas para los cuales gestionar recursos, como el impulso a las empresas para que haya más empleos, entre otros. Así que mientras, por una parte, se cuelga de los programas a favor de los más necesitados, por otro se niega a mantener programas que son un gran beneficio para miles de personas, como los descuentos en el pago del predial.

Acercamiento ciudadano. De nueva cuenta, el gobernador Rubén Rocha Moya salió el domingo a las calles a tener contacto con la ciudadanía para conocer de su viva voz las necesidades e inquietudes que tienen. Ayer, el mandatario estatal recorrió el tianguis Los Huizaches, en donde estuvo platicando y conviviendo con muchos culiacanenses. Que realice este ejercicio es muy bueno porque, una queja constante de los vendedores de los tianguis, es que solo los visitan los políticos cuando andan en campaña. Ojalá que también vayan otros funcionarios, porque los vendedores requieren de apoyos de proyectos productivos, entre otros, porque una gran cantidad de ellos no se ha podido recuperar del “golpe” de la pandemia. Este ejemplo lo debe seguir el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien, tras la pandemia, les incrementó 10 pesos el costo del lugar a los vendedores, en vez de apoyarlos con descuentos; y vaya que se saca buen dinero de este tianguis, pero no se informa en qué se invierte.

Sueño guajiro. La secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava, proyecta que en enero en todas las escuelas se inicien clases presenciales. La pregunta es: ¿cómo le van a hacer? Porque un trabajo que se diga que está haciendo el Gobierno estatal para poner funcionales los planteles no se ve por ninguna parte. A menos que quieran que los alumnos regresen a los planteles sin agua, sin luz y con salones deprimentes por la falta de pintura.