La Glorieta

Nombramientos en el Ayuntamiento. Con una exhortación a actuar con ética y justicia, el secretario del Ayuntamiento de Culiacán, Othón Herrera y Cairo Yaraguán, tomó protesta ayer a varios funcionarios que serán parte de su equipo, entre ellos a Yuridia Loveli Román, como secretaria general ejecutiva del Consejo Municipal para Prevenir y Atender la Violencia Familiar; a Leopoldo Ibarra Medina como coordinador de Asesoría y Atención en Materia de Derechos Humanos; a Jorge Ramírez Durán, director de Transparencia; además de Isabel López Sainz, coordinadora de Jueces Calificadores de Infracciones; Nelson Algándar, coordinador de Tribunal de Barandilla, y Teódulo Quiñónez como jefe del departamento de la Junta Municipal de Reclutamiento.

Va por más lana el alcalde. A como dé lugar y sin importarle lo que opinen los diputados locales, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro dijo ayer que él regulará los descuentos en el consumo de agua potable a jubilados y pensionados, así como a los trabajadores de su Administración, pues insistió en que muchos de ellos no ocupan este beneficio; en cambio, con el retiro de esta ayuda, su Administración podría recaudar 32 millones de pesos que irán directo, afirma, a la reparación de colectores sanitarios. Ya ve usted que este lunes el gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, Jesús Higuera Laura, afirmó que se requieren 400 millones de pesos para reparar varios colectores a punto del colapso. Pues ayer, el primer edil reiteró que las personas que busquen obtener el beneficio en el consumo de agua, deberán solicitarlo por escrito al Ayuntamiento y justificar la imposibilidad de pagar la totalidad del servicio. Seguramente esta vencida la ganará el alcalde, pues cuentan que tienen de su lado al Consejo de la Japac.

¿Lentitud en el Congreso? Cuentan en los pasillos del Congreso local y también en varias oficinas que, desde la llegada de Mirna Roxana Peña a la dirección de Gestión y Vinculación Social del Poder Legislativo estatal, han retrocedido un buen trecho en la eficiencia que caracterizó a esta área en la anterior legislatura. Incluso, al escarbar un poquito sobre el tema, varias voces consideran que desde esta dirección es donde retrasan todo el trabajo que tienen que ver con la difusión, lo que algunos atribuyen al desconocimiento en materia legislativa por parte de la funcionaria. “Es un caos” el Congreso, afirman varias voces, pero se tienen que aguantar, porque aseguran que su llegada fue una imposición.

Escuelas en mal estado. La titular de Secretaría de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava, aseguró que, de las mil 552 escuelas que registran daños en su infraestructura en Sinaloa, una tercera parte no están en posibilidades de reabrir para regresar a la ansiada presencialidad por el Gobierno, pues tienen serios problemas que impiden su funcionamiento, sobre todo en el suministro de agua, energía eléctrica y en baños, particularmente. Pero no solo eso, la funcionaria estatal también aseguró que, lamentablemente, en la entidad no había un real seguimiento de la recuperación de seguros por daños a los centros escolares, pues solamente se tenía un protocolo para recibir los datos de los responsables, lo que, de alguna manera, ha retrasado la rehabilitación.

Buenas noticias. Por fin hoy es el día en que el Instituto Mexicano del Seguro Social iniciará en Culiacán la vacunación a jóvenes de entre 15 y 17 años de edad sin ninguna comorbilidad, lo que abre una gran oportunidad para proteger a este grupo que ya está activo, principalmente en escuelas secundarias y bachillerato, y que de ahora en adelante estará mayormente protegido contra el covid-19. Los interesados pueden acudir al teatro Óscar Liera del IMSS, en horario de 9:00 a 17:00 horas. Piden ir acompañado de un tutor y atender la instrucción de ir en orden alfabético por apellidos.