La Glorieta

Alcalde pide paciencia a la ciudadanía. Ayer en su recorrido por el sitio de la reposición de tubería del emisor Rubí, sobre el Paseo Niños Héroes, a la altura del Parque Acuático, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro reiteró que entre lunes y martes de la próxima semana estará libre el paso al tráfico vehicular en esta zona, por lo que pidió paciencia a la ciudadanía. Recordó que estos trabajos, cuya inversión es de alrededor de 20.7 millones de pesos es para reponer la tubería ya obsoleta en la zona y frenar los derrames de aguas negras al río, pero añadió que su Gobierno ha invertido en totalidad más de 500 millones de pesos en este tipo de obras. Estrada Ferreiro aprovechó en una transmisión que hizo en vivo en sus redes sociales para decir que esto lo informa para la gente que lo critica, incluyendo servidores públicos de otros partidos y algunos diputados, aunque luego dijo “no todos, porque algunos sí son conscientes”. Incluso refirió que, así como él critica a algunos legisladores, también reconoce a quienes han manifestado su apoyo al Gobierno de Culiacán y que lo que hace su administración es correcto y no están engañando al pueblo.

Trae ganas de trabajar la fiscal general. Muy activa inició Sara Bruna Quiñónez su encargo como fiscal general del Estado de Sinaloa, pues a los recorridos que ha hecho el norte y sur de la entidad, también se reunió ya con la titular de la recién creada Secretaría de las mujeres, Teresa Guerra Ochoa. La exjueza participó también en una mesa de trabajo con miembros del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, ante quienes refrendó el compromiso de que el plan estratégico de persecución penal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa tendrá mayor fortaleza en los delitos con mayor impacto social a grupos vulnerables, y que más lastiman a las víctimas del delito, como la desaparición forzada de personas. Incluso reafirmó el compromiso de impulsar la construcción de al menos tres panteones forenses o ministeriales, además de robustecer el Laboratorio de Genética Forense, para agilizar el cruce de perfiles genéticos de víctimas localizadas sin vida con familiares de personas desaparecidas.

Gran demanda de vacuna. El primer día de aplicación de la vacuna Pfizer a jóvenes de entre 15 y 17 años de edad sin comorbilidades, en las instalaciones del Auditorio Óscar Liera en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en Culiacán, fue todo un éxito, pues, aunque pareciera que la demanda se desbordó e hizo ver insuficiente el espacio habilitado para tanto joven, la realidad es que la autoridad de Salud no habilita otro centro de aplicación más alejado del IMSS, por precaución ante cualquier reacción secundaria a la vacuna, no hay que olvidar que se está vacunando a menores de edad. Por lo pronto, el llamado es a que la ciudadanía aprovecha estos días de aplicación, hoy tocará a los menores con apellidos de la letra C a la F. Y no olviden imprimir el expediente de vacunación que pueden descargar en el sitio mivacuna.salud.gob.mx, en horario de 9:00 a 16:00 horas. Parte de las recomendaciones son el que un adulto acompañe al menor, y de preferencia acudan desayunados e ingieran abundantes líquidos, esto para evitar algún desmayo durante la espera.

Mañana de contrastes en SEPyC. Ayer mientras Graciela Domínguez detallaba cifras de escuelas deterioradas, las necesidades y adelantaba que próximamente se incorporarán 500 centros educativos más a la presencialidad, ahí mismo en las instalaciones de SEPyC un grupo de docente integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), gritaban a pulmón abierto su inconformidad el trato que han tenido que mantienen a muchos maestros de inglés en la inseguridad laboral, sin carga de trabajo segura y con sueldos de 2 mil 400 pesos quincenales, por lo que arremetieron en contra de la “mal llamada” reforma educativa e hicieron un llamado a la funcionaria estatal para que les ayude a resolver la falta de asignación de más clases-horas.